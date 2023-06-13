中市國中小肥胖率疫期國三達17% 議員籲教局具體因應

台中市國中小學生近3年肥胖率，可能因疫情達到高峰，國中最高達17.42%，民進黨議員聯合質詢指出，「小時侯胖就是胖」兒童肥胖就回不去了，要求教育局對兒童體重控制，應提出因應具體方案。

建議了解學校自動販賣機食品、飲料內容，把關學校午餐高品質。教育局表示，中市國中小學生108到111學年度都低於全國平均值，會持續加強教育宣導。

台中市教育局統計，國小肥胖率109學年度是12.36%、110學年度為13.63%、111學年度為13.34%。國中生肥胖率109學年度為16.12%、110學年度為17.42%、111學年度為16.99%。教育局指出，過去3年，可能因疫情關係，在家視訊上課，活動量較少，不過台中市近4年均低於全平均值。

陳雅惠指出，有些飲料含糖量高達26.5公克，要求市府稽查學校自動販賣機食品或飲料，做好營養午餐高品質把關機制，辦理多項普及化運動，培養規律的運動習慣。

陳俞融現場播放一段市長盧秀燕個人社交軟體上短片，短片中盧市長手持一瓶可樂，並提到夏天幾乎每天都喝可樂，陳俞融強調，可樂是不健康含糖飲料，易造成孩子肥胖，市長應可示範更健康的生活方式。陳俞融建議，市長可拍喝水、運動短片，積極防止學童攝取過量含糖飲料。

市長盧秀燕說，她也有點肥胖問題，可能便當吃太多了，又愛喝可樂。衛生局、教育局在學校都有相關課程，教導孩子怎麼吃，可是孩子沒有能力替自己準備吃，如果父母給孩子一杯飲料，他就喝飲料，如給他水，他就喝水，因此加強宣導，建議家長如何替孩子準備食物。

教育局長蔣偉民表示，教育局每學年督導學校落實「健康體位85210」策略，培養學生正確飲食觀念及規律運動習慣，規範含糖飲料不進校園，禁止以含糖飲料獎勵學生等。

蔣偉民說，教育局透過84位營養師為午餐品質把關，到各校宣導飲食觀念。另外，教育局也推動慢跑、跳繩、球類等多項國中小學普及化運動及鼓勵學校增設運動社團，培養規律運動。