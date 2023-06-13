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兒童用藥議題延燒 醫師給五大建議優先選擇這幾樣

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
青年公園居家醫療團隊負責人鄭維理給出兒童用藥安全得五大建議。兒童用藥示意圖。 本報資料照片
青年公園居家醫療團隊負責人鄭維理給出兒童用藥安全得五大建議。兒童用藥示意圖。 本報資料照片

新北某私幼幼童疑似遭餵食含「巴比妥」管制藥品案延燒，兒童用藥安全讓家長憂心。萬華衛康內科診所院長鄭維理給出五大建議，包含優先選擇兒童專用口服藥水，選擇處方簽明細完整的診所。

鄭維理指出，首先建議家長可以選擇處方簽明細完整清楚的診所，例如給幾種藥就列出幾種藥的用法，避免偷藏一些不想讓家長與病人知道的藥品（抗癲癇、精神科用藥、類固醇、抗生素等）。

再者，鄭維理說，家長可優先選擇兒童專用口服藥水，但健保價比散裝口服藥高出幾十倍，甚至可能多付一些藥品部分負擔，或甚至掛號費。第三，他也建議選擇標示清楚「有使用期限」的排裝口服藥，但是健保價也會比散裝口服藥高出3~6倍。

鄭維理也說，如果診所或醫院沒有排裝口服藥或是口服藥水等藥品，可以釋出處方簽到社區藥局領取藥品。最後，若是藥品不得已仍要磨粉，建議家長把藥帶回去「自己用湯匙磨」，避免藥局給錯藥、加藥或在磨粉過程中造成藥品汙染，若是怕苦也可加砂糖。他解釋，因為很難做到每一個病人磨粉完畢，就會馬上清潔藥杵、藥缽與包藥機。

健保 藥局

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