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網友怨台鐵便當少了豆皮 台鐵：不會消失只是定期調整

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵便當。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照
台鐵便當。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照

台鐵便當廣受歡迎，有網友昨買完60元台鐵便當，指出比主菜排骨還好吃的滷豆皮消失，直呼不對味。台鐵則強調，滷豆皮不會消失，只是配菜會定期調整，提供多元選擇。

台鐵鐵路便當菜色多元，價格從60元至100元不等，有肉有菜，不同車站還有特殊款便當，超高CP值讓民眾爭相購買。一名網友在批踢踢發文提到，12日在南港車站買了60元台鐵便當，配菜卻不見豆皮，讓他直呼「有點崩潰」，該文獲得不少留言共鳴。

台鐵表示，滷豆皮是民眾吃台鐵便當的回憶，不會消失；目前提供的60元便當，除了主菜排骨外，另搭配有滷蛋、豆乾及時令蔬菜，也會定期調整菜色，提供顧客多元選擇，並提升市場競爭力；另外也有不同價位菜色豐富的多款便當，提供民眾選購。

便當 台鐵

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