今年首例本土登革熱 台南女傳染期曾到高雄、宜花旅遊

台南市仁德區40多歲女子，6月4日出現發燒、頭暈、腹痛症狀，就醫返家後仍覺不適，6月7日和10日因症狀持續二度就醫，經醫院通報及採檢送驗後，確診感染第一型登革熱。疾管署證實，女子發病前14天內無出國史，研判為本土病例。高市衛生局說，個案在可傳染期間曾到高雄、宜蘭、花蓮旅遊，將針對她的活動地點進行防治措施。

疾管署說，女子發病前14天內無出國史，研判為本土病例，潛伏期主要活動地點為住家附近，感染源待進一步調查。為防範疫情擴散，臺南市已成立區級指揮中心，在個案住家、周圍及活動區等進行孳生源查核與清除、化學防治、民眾衛教等各項防治工作，並將於社區成立擴大篩檢站。

疾管署說，女子在可傳染期曾至宜蘭、花蓮、高雄旅遊，相關縣市也將針對其活動地點進行防治措施。高市衛生局說，已針對女子的活動地點加強清潔消毒。

疾管署統計，國內今年截至目前累計1例登革熱本土病例及45例境外移入病例，境外移入病例感染國家以東南亞為多，分別由印尼（15例）、馬來西亞（11例）、越南（7例）、泰國（6例）、馬爾地夫（3例）、印度（2例）及菲律賓（1例）移入。鄰近的東南亞、南亞登革熱疫情上升，柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國及斯里蘭卡近期疫情上升，並高於近年同期；另美洲地區疫情持續，累計報告超過200萬例，以南美洲巴西逾151萬例報告數為多，祕魯、波利維亞及阿根廷等疫情亦嚴峻。

疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，近期國內各地陸續有降雨情形，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，並於雨後進行巡檢，加強住家內外環境整頓與孳生源清除，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。

如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者的旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。