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雨神這回沒遺忘屏東恆春半島 日雨量破2百為牡丹水庫止渴

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
之前幾波鋒面過境，僅為屏東恆春半島帶來少量雨勢，這波豪大雨降在牡丹山區，也為供應屏南地區民生用水的牡丹水庫解渴，蓄水率今天回升至39%。 記者潘欣中／攝影
之前幾波鋒面過境，僅為屏東恆春半島帶來少量雨勢，這波豪大雨降在牡丹山區，也為供應屏南地區民生用水的牡丹水庫解渴，蓄水率今天回升至39%。 記者潘欣中／攝影

受梅雨滯留鋒面及低壓帶影響，南台灣近日出現豪大雨，屏東縣雨勢今天主要在山區和沿海鄉鎮， 其中，屏南山區的牡丹鄉、春日鄉、獅子鄉和平地恆春、枋山、車城和滿州等鄉鎮，日累積雨量均破200毫米，枋寮、佳冬、林邊、南州、新埤等鄉也破百，因是間歇性雨勢，1輛停放枋寮鄉儲運路的轎車被倒塌大樹壓壞外，各地未釀重大積淹水災情，也為牡丹水庫稍稍止渴。

根據恆春氣象站豪大雨即時訊息，24小時累積雨量達2000毫米以上地區，多在恆春半島，其中以山區的牡丹鄉石門的240毫米居冠，依序是牡丹鄉旭海和獅子鄉丹路，平地鄉鎮也接近200毫米。之前幾波鋒面過境，僅為恆春半島帶來少量雨勢，居民戲稱「是否被『雨神』遺忘了！」；這波豪大雨降在牡丹山區，也為供應屏南地區民生用水的牡丹水庫解渴，水利署南區水資源局說，蓄水率今天回升至39%，今夏供水無虞。

屏東縣沿海地區48小時累積雨量達260毫米，水利署昨天針對屏東縣多個地區發布一級淹水警戒，包括一級警戒的林邊鄉、佳冬鄉，和二級警戒的東港鎮；縣府說，全縣有15座大型抽水站、43處水位站、71處影像監視站、18處淹水感測器、139部移動式抽水機，全數待命運作中，各單位全面整備，已請各鄉鎮公所落實防汛作業，也提醒農漁民注意排水措施。

縣長周春米指出，屏東縣地勢低漥、過去易淹水的林邊、佳冬、東港等沿海地區，經過近年來的排水設施改善，已有顯著的成效，不過面對極端氣候的挑戰仍不可掉以輕心，縣府團隊及相關單位會隨時保持警覺，隨時監控掌握水情，持續做好各項防災準備。

受梅雨滯留鋒面及低壓帶影響，南台灣出現豪大雨，1輛停放屏東枋寮儲運路的轎車昨天下午被倒塌大樹壓壞，車主取車時當場傻眼。圖／枋寮警方提供
受梅雨滯留鋒面及低壓帶影響，南台灣出現豪大雨，1輛停放屏東枋寮儲運路的轎車昨天下午被倒塌大樹壓壞，車主取車時當場傻眼。圖／枋寮警方提供

屏東縣 恆春 淹水

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