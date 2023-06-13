今年首例本土登革熱現蹤台南 傳染期曾到宜、花、高

台南字2019年後首現本土登革熱，疾管署副署長羅一鈞13日表示，台南仁德區40多歲女性感染第一型登革熱，目前案已出院返家休養，但是個案可傳染期曾至宜蘭、花蓮、高雄旅遊，相關縣市會針對其活動地點進行防治措施，台南也會設置擴大採檢站。

台南市仁德區40多歲女性，6月4日因出現發燒、頭暈及腹痛等症狀就醫後返家，6月7日和10日因症狀持續二度就醫，經醫院通報及採檢送驗後，確診感染第一型登革熱；目前個案已出院返家休養，密切接觸者目前無疑似症狀。

羅一鈞指出，該個案發病前14天內無出國史，研判為本土病例，潛伏期主要活動地點為住家附近，感染源待進一步調查。台南已成立區級指揮中心，在個案住家、周圍及活動區等進行孳生源查核與清除、化學防治、民眾衛教等各項防治工作，並將於社區成立擴大篩檢站。另外，因個案在可傳染期曾至宜蘭、花蓮、高雄旅遊，相關縣市也將針對其活動地點進行防治措施。

登革熱國內今年截至目前累計1例登革熱本土病例及45例境外移入病例。羅一鈞表示，境外移入累計45例，高於去年其前年同期，因為疫情解封出國熱潮恢復，增加境外移入登革熱，導致本土個案出現風險提高，尤其在埃及斑蚊分佈三縣市南高屏，應該提高警覺。

目前境外移入病例感染國家以東南亞為多，分別由印尼（15例)、馬來西亞（11例)、越南（7例)、泰國（6例)、馬爾地夫（3例)、印度（2例)及菲律賓（1例)移入。鄰近的東南亞／南亞登革熱疫情上升，柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國及斯里蘭卡近期疫情上升，並高於近年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過200萬例，以南美洲巴西逾151萬例報告數為多，祕魯、波利維亞及阿根廷等疫情亦嚴峻。

疾管署提醒，目前正值登革熱流行季節，近期國內各地陸續有降雨情形，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，並於雨後進行巡檢，加強住家內外環境整頓與孳生源清除，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。