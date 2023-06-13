爆貴！台南停車「假日上限2400元」 網驚呼：乾脆停紅線比較划算？

假日路邊停車位難求，多數駕駛會選擇收費停車場，但有些停車場遇假日會有不同的收費規則，停車前應先確認清楚。日前有一名網友貼文分享台南一處停車場的收費規則，直呼「停紅線會不會比較划算？」引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「假日是不是直接停紅線還比較划算」，原PO表示，在台南金華路三段看到一處停車場的收費規則，告示牌上寫「例假日及國定假日無最高收費優惠，每小時100元，當日上限2400元，隔日另計」。

照片曝光後，立刻掀起車友們暴動，紛紛留言「停6小時以下還是這邊划算，停12小時以上可以賭一下紅線，此外當日上限2400也是廢話」、「這種招牌的一律不停，寧可停遠一點叫台計程車都比停車費便宜」、「Times出了名貴」、「這家停車場很貴」、「標準的time is money」、「地段貴哪一家都一樣，沒在客氣的」。

也有不少網友表示「2400都嫌貴的人，沒資格開車」、「紅線拖吊車會撞壞不只2400」、「紅線有拖吊及肇事責任（如果因為違停有人受傷）都要算進去」、「只要拖一次，絕對超過這金額，這樣紅線停車有比較省？」、「竟然拿違規來比，台灣人的守法觀念令人堪憂啊，果然是罰太輕了」。

有網友建議「比起紅線的話，坐計程車會不會更方便更划算？」、「是不便宜，但私人的價格也沒辦法說什麼，只能讓他隨市場機制消失，公有的這個價格的話就該罵了」、「會這樣定價通常是很熱鬧的地方，希望車子不要停太久，違停紅單事小，如果因而造成事故的話，可不是幾千塊可以了事的，能停在停車場就盡量停」。