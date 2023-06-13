雨要下到何時？ 賈新興：27日之後雨才會停

受滯留鋒面配合西南季風增強影響，高雄、屏東、台東昨天至今下很大，不少地方雨量超過200毫米以上，雨要下到何時？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書指出，這波雨要到27日之後才會停，台中以南，尤其是嘉義以南容易下雨。

賈新興指出，今天到周六台中以南容易下雨， 台中以北雨較少。14日(周三)鋒面南移至巴士海峽，桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨或雷雨；15日(周四)至17日（周六）桃園以南有陣雨或雷雨， 其他地區有零星短暫雨。其中，周四及周五雨勢最明顯，尤其台中以南下雨明顯，高雄、屏東會有大雨。

周六及周日鋒面北移，全台有雨，但台南、屏東、高雄雨比較多。他表示，18日至22日受西南風影響，苗栗以南有陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫雨。

賈新興指出，展期資料顯示，22日至27日轉西南風影響，嘉義以南沿海清晨至白天易有局部短暫雨，之後天氣轉趨穩定。但後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。