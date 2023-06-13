6個孫最小才3個月 胡德夫戒除60年菸癮：怎可一身菸味抱孫？

有「台灣民歌之父」譽稱的胡德夫，自12歲在外求學時學會抽菸，已有60年菸齡，年初考量身體健康、陪伴小孫子成長，他決定戒菸。戒菸至今感覺沒有負擔、更自在，還戲稱自己「不再像根大煙囪，汙染台東新鮮空氣！」

胡德夫昨晚和朋友們聚會，酒酣耳熱之際，菸友突起身說，「我呼吸一下新鮮空氣」，他笑著擺手示意，並告訴同席友人，下定決心戒菸，告訴自己的第一句話就是「絕不受身邊朋友和環境影響！」

胡德夫表示，12歲到外地讀書跟著同學學會抽菸，60年來沒有斷過，過去環境沒有限制，在餐廳、在車上，甚至搭飛機都可抽菸，但最近這10年總覺得抽菸蠻麻煩的，甚至已經影響工作，加上之前確診、慢性咳嗽不斷。

他說，咳嗽症狀一直找不到原因，今年初就想「先不抽了」，隔周就醫檢查肺還有些積水，身上有些水腫，醫生也建議「戒菸吧」，他說「我已開始戒菸了」，之後照X光檢查，醫生也稱讚「肺真的變乾淨了」，然後慢性咳嗽也不見了。

胡德夫坦言，戒菸還有另一原因，就是為了小孫子。他說，過去這四年多了6個孫子，每天最開心的事就是抱著小孫子、逗他們玩，最小的才3個月，他怎麼可以跑出去抽菸，帶著一身菸味回來抱孫子？

胡德夫說，其實身邊抽菸朋友仍不少，戒菸後，朋友們想抽菸看到他會突然往旁邊走，若在室外，他總淡淡地說「沒關係你抽、我不受影響」；他還舉起手打個大X說「不抽就是不抽」，

他笑著說，台東擁有全國最清新空氣，過去自己像根煙囪、汙染台東空氣，現在總算改過了，沒有菸的生活，覺得喉嚨清爽、身體健康，唱歌也不會卡卡的，生活更自在愜意。