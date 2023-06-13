端午連假 麗寶探索世界、馬拉灣12歲以下99元 人體龍舟賽吸睛

端午節連假4天將到，麗寶樂園渡假區推出端午玩法，探索世界、馬拉灣6月22日至6月25日12歲以下，只要99元水陸擇一園區無限暢玩；馬拉灣也安排一年一度經典活動「浪子不回頭」人體龍舟賽。

人體龍舟賽是馬拉灣每年端午節慶限定的趣味競賽，不論男女或大人小孩都可報名，遊客必須以泳圈組成人體龍舟，４人一組，透過雙手與雙腳划水前進，考驗團隊默契與速度，最快抵達終點者可獲得價值千元好禮。

活動日期6月22日至6月24日上午11點40分到12點30分決戰馬拉灣；麗寶樂園渡假區探索世界、馬拉灣端午連假6月22日至6月25日，推出連假專屬優惠12歲以下99元，民國99年6月26日後出生兒童，在探索世界入口處或馬拉灣入口處出示健保卡就可以享99元入園。

麗寶福容大飯店推出端午連假住房專案一泊二食，加贈雙園雙日門票券2張及手作DIY券或清涼飲品券2張，每人5900元起；賽車主題旅店端午住房專案，一泊二食，加贈雙園雙日門票券2張，每人3800元起。