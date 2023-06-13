明天世界捐血人日 安全庫存僅6天 蔣萬安呼籲踴躍捐血

為了響應6月14日「世界捐血人日」，台北市長蔣萬安今天與台北市議長戴錫欽、醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心等合作，今天在北市府西大門前發起捐血活動，號召市府同仁及市民發揮愛心，挽袖救人，養成定期捐血的好習慣。

蔣萬安表示，暑假馬上就要到了，呼籲青年學子暑假前，還有市民朋友能大家一起捲起袖子響應捐血，目前台北市一共有九處捐血站，不僅市府同仁，經過的市民朋友，或到信義商圈的民眾，今天都可以到市府大樓前的行動捐血車，響應捐血。

台北捐血中心主任林敏昌表示，目前血庫的安全庫存存量，的確因為氣候不是太穩定，加上下周還有端午連假，連假前因民眾出遊返鄉，捐血量也會下降，一般血庫的安全庫存為七天，現在則是不到六天，除B型外，各種血型都缺，呼籲市民朋友加入捐血行列，成為固定的捐血人。

北市議長戴錫欽也表示，希望透過捐血活動，鼓勵民眾多多響應捐血，尤其現在安全存量不太足夠，呼籲只要年滿17歲民眾，都可以踴躍響應捐血。