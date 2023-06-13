竹市無障礙微旅行開跑！7條路線陪伴身障者玩遍大新竹

今年新竹市「無障礙微旅行」共規畫7條友善無障礙旅遊路線，讓身障者及照顧者可以一起走出家門感受出遊的樂趣，期盼透過無障礙微旅行持續推廣共融生活，讓身障者不受環境限制的自在悠遊，創造美好回憶，今年開放100名名額，可把握機會報名。

市長高虹安表示，市府的無障礙微旅行至今已服務831位身障者及照顧者，為落實身心障礙六大平權，量身規畫無障礙且安心舒適的行程，旅程中也搭配經驗充足的多扶管家及專車到府接送，讓身障者不必擔心被環境、交通及無障礙設施等因素受限，可以放心出遊不受拘束。

社會處長黃佳婷表示，這次除了大家熟悉的新竹市立動物園、青草湖及新竹眷村博物館外，也規畫新城風糖休閒園區、寶二水庫等景點，讓身障者與照顧者一起出門散心，體驗大新竹地區的多元文化。

阿雙（化名）是自閉症的身障青年，平時母親都會帶阿雙參加活動，且活動多以身障者為主角設計的，活動中仍要肩負照顧者的角色及責任，去年參加無障礙微旅行的活動，母親感受到自己也能成為主角，尤其在園藝活動時，阿雙在園藝治療師的帶領下，可以專注製作自己的盆栽，也讓媽媽放下照顧者的身分，獲得喘息。