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夏季溼熱保存「藥」注意！ 藥師教方法：避光避熱、要防潮

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹馬偕醫院藥局提醒，除非特別標示需要冷藏的藥品，如胰島素、紅血球生成素等製劑，其他藥品都應存放於室內陰涼乾燥處。圖／新竹馬偕醫院提供
新竹馬偕醫院藥局提醒，除非特別標示需要冷藏的藥品，如胰島素、紅血球生成素等製劑，其他藥品都應存放於室內陰涼乾燥處。圖／新竹馬偕醫院提供

大多數藥物在放置過程中，容易受到光線、溼氣、溫度等環境因素所影響，若保存不當，即使在有效期限內，還是容易造成藥物失去作用，近日天氣炎熱，台灣氣候又潮濕，藥品該如何正確存放？新竹馬偕醫院藥師李明哲說，藥品種類眾多，保存方式大不同，但最重要的守則是避光、避熱、要防潮，另外，過期藥品變質勿服用，以免延誤治療黃金期。

李明哲表示，藥品保存的原則是存放於陰涼乾燥的場所，如家中抽屜、櫥櫃等處；避免存放在窗台、廚房、浴室等陽光直射或濕熱的環境中。另外，一般藥品通常需存放於室溫下即可，若藥袋或藥罐容器上有特別標示需要冷藏的藥品，如胰島素、紅血球生成素等製劑，則須存放於冰箱的冷藏室(2至8度)，並與食品區隔，且嚴禁放入冷凍室，因為這些需冷藏的藥品通常內含蛋白質成分，一旦讓藥品結冰會導致蛋白質變性而使藥品失效。

李明哲說，一般而言，藥品若妥善保存，在未開封的情形下可使用至保存期限。然而開封後期限會大幅縮短，依照藥品的劑型有不同的「使用期限」，因此保存方式也有所差異，比如錠劑、膠囊方面，應存放於陰涼乾燥處，避免陽光直射。

藥品一旦開封後，使用期限為原保存期限的三分之一，但計算結果超過半年時，以半年計。另外，某些藥品可能會只標註年月，此皆視為至當月最後1日，例如，某藥保存期限至2023年12月是指2023年12月31日而非2023年12月1日。

磨粉藥品的使用期限與膠囊、錠劑相同，但由於藥品磨粉後更容易吸附水分，因此須格外注意避免藥品受潮。糖漿部分，一般感冒退燒藥水開封之後，於室溫下約可保存一個月，若放置於冰箱有不易搖勻及容易產生沉澱的問題。抗生素藥水的部分，依照種類不同，有些泡製後須冰箱冷藏，如安滅菌，有些則存放室溫即可，如：日舒，以廠商提供的仿單資料為準。

李明哲指出，塞劑則應存放於陰涼乾燥處，避免陽光直射。但是在氣溫較高的時候，可能有軟化現象，此時可將其冷藏以維持塞劑硬度。眼藥水開封後常溫下一個月。某些標註須冷藏的眼用藥品請存放於冷藏室中。另外，某些一次性的眼用製劑，因不含防腐劑而難以保存，使用後請丟棄勿再於下一個用藥時間點使用。

李明哲提醒，「領藥未使用完畢」、「超過保存期限」及「在期限內但已經變色變質」的藥品不建議服用，如果藥品未使用完畢，不建議再次或轉與他人使用，因為相同的症狀可能是不同的疾病引起，例如出現咳嗽症狀，可能是一般感冒，但也可能是細菌性肺炎，若服用以前留下的感冒藥，不僅疾病無法痊癒，還會延誤治療良機，

此外，台灣的氣候潮濕、悶熱，藥品往往受潮導致變質，最明顯就是顏色改變或是氣味改變，泡製後的抗生素一般呈現淡黃色，但是氧化變質後會呈現深黃色；或是常見的化痰藥愛克痰(Actein)，變質後會產生臭味；眼藥水如果原本是澄清的，但是後來變成混濁的，就有可能是已經變質長菌，這些都可以做為判斷藥品是否變質的依據。

李明哲 冰箱 感冒

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