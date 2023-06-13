北桃園、新北3區大停水 桃市府：工程順利可望提前復水

台水配合「桃園區介壽路管線臨遷工程」、「大湳廠高低壓電氣設備檢驗」及「龜山區汰換管線工程」3項工程，昨上午8點起針對桃園市4區及新北市3區停水。桃園市副市長王明鉅上午主持桃園市大規模停水應變中心會議時表示，台水工程順利、進度超前，原訂明天凌晨3點全面復水的時程可望提前。

王明鉅表示，這次最關鍵的桃園區介壽路管線臨遷工程，從昨天下午3點開始一直進行到今天凌晨，由於工程非常順利，新送水管路的2個大連接點，在今天凌晨0點前就已經提早2個小時以上完成。

而由桃園大湳淨水廠送往林口的水管，雖還一段一段送水，但由於工程順利，林口從今天凌晨0點開始，就已經由5萬噸的水池開始往各個終端用戶送水；桃園大湳淨水廠也在凌晨3點開始往桃園龜山和蘆竹停水的地區送水。

王明鉅表示，今天上午6點，全部停水區域原預定復水6%，實際復水進度已12%，其中新北林口區6萬33戶預定停水36小時，實際復水進度已達19%；桃園蘆竹區與龜山區，預定停水43小時區域共1萬5644戶，實際復水進度已達28%。

王明鉅說，新北泰山區及桃園龜山區預訂停水39小時的6萬9609戶，截至凌晨6點，實際復水3%，進度最慢的原因是因地勢較低；為縮短停水時間，台水公司決定林口先往高處送水，建立水壓後，地勢較低的地方稍晚就會有水。