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生態導覽住宿體驗 台中港酒店帶親子夜訪高美濕地

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
位於高美濕地附近的台中港酒店，結合在地生態資源推出季節限定夜觀生態導覽住宿體驗活動，將帶遊客夜訪高美濕地。圖／台中港酒店提供
位於高美濕地附近的台中港酒店，結合在地生態資源推出季節限定夜觀生態導覽住宿體驗活動，將帶遊客夜訪高美濕地。圖／台中港酒店提供

為搶攻暑假商機，飯店業者紛紛推出暑期優惠活動，位於高美濕地附近的台中港酒店，結合在地生態資源推出季節限定夜觀生態導覽住宿體驗活動，將帶遊客進入夜間的高美濕地，體驗濕地夜晚生態。

目前正逢陸蟹繁殖期，台中港酒店攜手「蝌蚪池塘生態旅遊」教育團隊，共同推動永續生態保護教育，首度推出「高美濕地夜觀生態旅行趣」住房專案，將由專業的團隊帶領旅客們穿越高美濕地秘境，介紹這個生態系統中各種珍貴的植物和動物；也介紹如何引導陸蟹媽媽安全過馬路抵達濕地。

季節限定活動即日起至8月31日止，周六限量8間售完為止，假日豪華家庭房四人同行每人2375元起，專案內含高美濕地生態體驗券、手作DIY體驗、翌日自助式百匯早餐吃到飽，享館內免費設施三溫暖、健身房、還有高人氣FUN 世界球池。 訂房專線(04)-2656-8888 轉 9 (訂房組) 。

位於高美濕地附近的台中港酒店，結合在地生態資源推出季節限定夜觀生態導覽住宿體驗活動，將帶遊客夜訪高美濕地。圖／台中港酒店提供
位於高美濕地附近的台中港酒店，結合在地生態資源推出季節限定夜觀生態導覽住宿體驗活動，將帶遊客夜訪高美濕地。圖／台中港酒店提供
位於高美濕地附近的台中港酒店，結合在地生態資源推出季節限定夜觀生態導覽住宿體驗活動，將帶遊客夜訪高美濕地。圖／台中港酒店提供
位於高美濕地附近的台中港酒店，結合在地生態資源推出季節限定夜觀生態導覽住宿體驗活動，將帶遊客夜訪高美濕地。圖／台中港酒店提供

高美濕地 酒店 團隊

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