台南又被雨神遺忘？ 吳聖宇：西南季風影響位置相當偏南

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，受到滯留鋒面配合西南季風增強的影響，迎風面的南部地區昨天起天氣相當不穩定，尤其是高雄、屏東還有南台東一帶下很大，昨天到今天清晨不少地方雨量超過200毫米以上。不過西南季風影響位置相當偏南，往北到了台南的雨量就明顯減少。

吳聖宇說，昨天至今下最多的屏東南州以及高雄梓官雨量累積已經接近300毫米，雨量相當大。不過這個西南季風影響位置相當偏南，往北到了台南的雨量就明顯減少，中北部還有宜蘭、花蓮一帶仍是靠白天熱力作用造成的熱對流發展才有局部較大的降雨出現，雨量的分布並不均勻，南北之間差異相當明顯。

吳聖宇說，預估今天西南季風仍會明顯影響南台灣，高雄、屏東以及南台東一帶仍是最主要的影響區域，有機會出現豪雨等級的降雨量，台南以北到中部地區也算是迎風面區域，同樣會有短暫陣雨或雷雨機會，也要留意局部大雨出現的可能性。

北部、東北部、花蓮主要是受白天熱力作用發展熱對流影響，受影響較小，但熱對流發展區域也可能有短時較大雨勢，整體天氣都不穩定，提醒外出要多留意，避免前往危險區域活動。

他指出， 周三滯留鋒面位置往南移動到巴士海峽，西南季風也跟著南壓，暫時離開南台灣陸地，南部可望稍微喘口氣，降雨緩和，不過大氣狀態還是不太穩定，各地仍要留意白天熱力作用發展的熱對流降雨，仍有可能出現局部較大雨勢或短時強降雨。

至於後天周四起因為太平洋高壓逐漸增強西推，鋒面又從巴士海峽北抬到台灣上空，西南季風跟著北上。到了周五、周六鋒面會一路往北抬到台灣北方海面上，西南季風影響的範圍將會擴展到全台灣，迎風面的西半部地區普遍有陣雨或雷雨，尤其新竹以南到高屏、台東一帶要留意局部豪雨發生的機會，新竹以北到宜蘭、花蓮等地也會有局部大雨出現的可能性，這三天是最不穩定的一段時間。

吳聖宇指出， 下周日(18日)鋒面被太平洋高壓繼續往北推到長江以南、東海一帶，台灣仍位於鋒前的西南季風環境內，不過比較強風部分會逐漸往大陸華南沿海移動，台灣受影響程度減小，中南部仍容易有短暫陣雨或雷雨，其他地區留意白天熱對流發展造成的降雨，局部地區仍有大雨出現的機會。

吳聖宇指出，下周一之後高壓勢力逐漸趨向台灣附近，滯留鋒面則在長江以南到東海一帶呈現南北擺動，一直到端午連假的前半段(22-23日)台灣都還是受西南風環境的影響，中部以南地區天氣較不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨機會，其他地方留意午後熱對流帶來的降雨。

到了端午連假後半段(24-25日)高壓勢力進一步增強，天氣型態可望更趨向夏季型午後熱對流降雨為主，後續如果高壓勢力穩定維持，今年梅雨季也算是大致告一段落了，逐漸要進入夏季的狀態。