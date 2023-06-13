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雨彈炸南台！彭啟明：西南風的強風軸幸好略偏 不然劇本大不同

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
梅雨鋒面南移，今、明兩天南部易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。本報資料照片
梅雨鋒面南移，今、明兩天南部易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，今早重點在屏東，雷雨胞持續移入，要留意劇烈降雨容易致災。

彭啟明指出，這波西南風的強風軸幸好略偏一些，不是正對南台灣，不然劇本可能大不同，預計今明兩天都類似，但要注意周四五六這三天，整個低壓帶北上，又會迎來一波強降雨。可以期待下周端午節前，太平洋高壓西伸過來，將轉夏季天氣。

彭啟明說，滯留鋒面加強的西南季風讓南部雨量增多，高雄、屏東與南台東部分區域累積雨量超過200毫米，請民眾要特別注意。

他也說，儘管北部與東北部地區受影響較小，但白天的熱對流可能造成短暫強烈降雨。周三南部的降雨將會稍微緩和，但大氣狀態仍不穩定，熱對流可能導致局部強烈降雨。

至於周四起，太平洋高壓逐漸增強，西南季風將會影響全台，各地都有可能出現陣雨或雷雨，尤其新竹以南地區更要特別留意。

下周日(18日)鋒面將被太平洋高壓推向長江以南，但台灣仍位於西南季風環境內，中南部易有短暫陣雨或雷雨。下周一之後，台灣將受西南風環境影響，中部以南地區天氣較不穩定，有局部陣雨或雷雨機會。

彭啟明說，端午連假後半段(24-25日)，高壓勢力增強，天氣將更趨向夏季型的午後熱對流降雨，未來可能需要留意颱風的發展狀況。

彭啟明 屏東

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