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梅雨滯留鋒南移周四再北返 吳德榮：南部今明防強風、豪雨

衛福部公布去年長者自殺率升 醫：備好「五寶」無煩惱

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
張家銘說，年長者面對老年生活也應準備好「五寶」，包括老身、老伴、老友、老厝、老本。本報資料照片
張家銘說，年長者面對老年生活也應準備好「五寶」，包括老身、老伴、老友、老厝、老本。本報資料照片

衛福部統計顯示，去年65歲以上長者自殺死亡率，已回到疫情前的情形。林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘說，新冠疫情期間，國內年長者自殺率呈下降趨勢，但去年自殺率卻又再上升，可能原因是年長者在疫情期間，受到經濟、局勢動盪等因素影響，或是自己仍飽受憂慮、焦慮所苦，合併可能久病厭世等因素，於疫情後出現尋短的情形。

張家銘說，台灣已是高齡化社會，兩年後更為超高齡社會，大家對於年長者的身心、健康應更加關注，年長者面對老年生活也應準備好「五寶」，包括老身、老伴、老友、老厝、老本，因此要維持身體健康、身邊有人陪伴、又有可以聊天的朋友，有自己居住的房子，以及最重要的是有足夠的老年生活退休金，不為生活煩惱，憂鬱自殺不來找。

依衛福部資料顯示，107年65歲以上長者自殺死亡率，為每10萬人28.4人，隨著新冠肺炎疫情，108年至110年分別為27.2人、26.6人及27.6人，而去年已上升至28.4人，已回到疫情前的情形。

張家銘指出，為預防年長者自殺問題，初級預防方面，包括經濟、福利、醫療服務、退休規劃須事先準備，而次級預防為自殺意念的監測、社區支持計畫、憂鬱症治療等，最後的三級預防為，危機處理、增進個人及團體的心理治療等。

「年長者隨著年齡增長，容易出現許多慢性病，或是歷經喪偶、親戚朋友相繼去世。」張家銘說，尤其年長者的憂鬱問題，很難早期介入，這些方面於長照體系應要提供更好的服務照顧，讓年長者可以用的到、用的足，仍須持續加強，而不同住家人平時應多以電話視訊關懷，注意年長者的生活起居，並鼓勵參加活動，一旦有自殺意念時，應適當提供醫療、心理諮商，降低自殺情形。

疫情 憂鬱症 死亡率

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