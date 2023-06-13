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健康你我他／天天陪毛孩散步 練成「天選之人」

聯合報／ 文／傅瑜雯（桃園市）
每天帶毛小孩POKI出門散步至少一小時，應是我到現在都沒確診的關鍵。圖／傅瑜雯提供
每天帶毛小孩POKI出門散步至少一小時，應是我到現在都沒確診的關鍵。圖／傅瑜雯提供

疫情至今三年多，因為從事教育工作，擔心如果確診了，會影響學生及校務，所以一直以來都是確實遵守各項防疫規定，口罩酒精不離身，每天補充維他命C，甚至護目鏡也戴上，戰戰兢兢過日子。

疫情期間，線上開會與教學變成常態，日常購物也改成網上進行，下班後宅在家「避難」，生活型態大轉變。但是我家毛小孩POKI卻是例外，她從不在家裡「方便」，無論颳風下雨，一定要外出解決「大小事」，因此，即使每天再怎麼不想外出，為了POKI，還是得「起而行」，帶她出去散步。

POKI外出並不會立刻「交功課」，散步時，常要兼看風景，偶爾也坐下來「思考人生」，探索世界，一趟「遠足」至少一小時，每天這樣陪他，累積的步數非常可觀，一萬步絕對少不了。

前年老爺和兒子同時確診，一人一室隔離，照顧他二人，煞費苦心，後來女兒也確診，擔驚受怕的程度大增，日子在煎熬中度過，萬幸的是，家人陸續恢復健康，我也沒有確診，分析原因，每天固定帶POKI散步運動應該是關鍵。

哈佛大學研究指出，每天養成步行習慣，可以減少肥胖基因的作用，也能降低罹患特定癌症風險，增強免疫功能更是不在話下。在此「疫」猶未盡的時刻，我之所以能成為「天選之人」，實在是要感謝我家POKI的「堅持」啊。

確診 疫情 哈佛大學

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