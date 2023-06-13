新冠疫情再起 8關鍵防感染

最近在第一線行醫的醫師，大概都感受到新冠肺炎疫情大爆發了。台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅表示，他現在仍是「天選之人」，提供8項預防新冠病毒感染的關鍵要領供民眾參考，像千萬不要用手指按了電梯，又滑手機，避免汙染手機面板，以及進出人潮擁擠的公共場所最好還是配戴口罩。

這波疫情來勢洶洶，許秉毅說，雖然不少民眾出門仍會戴口罩，卻會徒手拿東西吃，忽略了環境傳染。新冠病毒存在於患者鼻水、唾液、皮膚、糞便，患者打噴嚏時，用手掩口鼻時，手上便可能汙染到鼻水，而後若再去接觸電梯按鈕、門把、水龍頭、滑鼠、紙鈔或錢幣，鼻水中的病毒就可能汙染到這些物品。

許秉毅指出，有些研究探討新冠肺炎患者日常生活用品受病毒汙染的情形，發現汙染率廁所81%、手機78%、電梯按鈕43%、電話40%、電腦鍵盤40%、滑鼠33%、門把16%，所以在疫情流行時，使用公共廁所、按電梯按鈕及握門把都有受感染的風險。

●預防新冠病毒感染8關鍵要領

1.按電梯按鈕最好用衛生紙或指背，出電梯後，盡快將衛生紙丟棄，或用酒精消毒手指。

2.不要用手指按了電梯，又滑手機，這會汙染手機面板。

3.吃東西時要使用餐具或包裝紙，避免用手拿薯條或麵包吃，禁止用不乾淨的手揉眼睛或挖鼻孔。

4.公廁容易傳染疾病，使用廁所完，洗手後，用擦手紙把手擦乾，再將擦手紙包在水龍頭上關水，再用擦手紙包住廁所門把，出了廁所，再將其丟棄，以免手部二次汙染。

5.出外與朋友用餐時，使用公筷母匙。吃桌菜最好第一輪就夾好夾滿，減少吃到被患者飛沫汙染的菜餚機會。

6.開車或騎車前，用酒精濕紙巾把方向盤及駕駛座附近的環境擦拭消毒一次。

7.剛到辦公室時，用酒精或清潔液消毒辦公桌及擦拭電腦鍵盤與滑鼠。

8.進出人潮擁擠的公共場所最好戴口罩，返家後將用過的口罩拋於垃圾桶內。