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乳癌手術後 3動作改善上肢活動度

聯合報／ 鄭翔瑋／大林慈濟醫院物理治療師
乳癌手術後，淋巴引流操作。圖／大林慈濟醫院提供
乳癌手術後，淋巴引流操作。圖／大林慈濟醫院提供

乳癌病友在接受治療後，常發生上肢腫脹，導致上肢功能大打折扣。其實，從術前建立正確觀念，到治療後保養復健運動，可有效改善腫脹問題，提升生活品質。

乳癌的手術治療，包括腋下淋巴結廓清或放射線治療，會讓遠端淋巴液無法從淋巴管及胸管回到靜脈系統，堆積在肢端組織中，以致上肢或胸背皮膚腫脹，表皮及皮下組織摸起來變厚、變硬，按壓皮膚會有延遲性彈回的淋巴腫脹現象。

病友容易過度保護患側，長時間不活動上肢，會讓關節、肌肉產生僵硬與無力的惡性循環。腫脹的肢段不易照顧，例如傷口恢復特別慢，甚至容易感染；沉重與僵硬的上肢與肩背，也易產生痠、麻、痛的神經壓迫症狀。

患側邊會出現組織沾黏，稱為腋網症候群（AWS），病友舉手時會感覺腋下像是被厚重的蜘蛛網抓住，整個上臂與肩頸的活動變得很差、無力，嚴重影響生活品質。

1淋巴引流操作

1.先深呼吸啟動胸管、放鬆吐氣，反覆3到5次。

2.活化淋巴結，手輕揉腋下、手肘與手腕內側的凹窩處。可先活化健康一側腋下的淋巴結，反覆用手掌從患側的胸前輕推到健側邊的引流動作。

3.由患側近端（腋下）到遠端（手肘、手腕）逐步引流，動作要輕柔以手指撫壓皮膚，但並未按到肌肉層。包括上臂的前後與內外，同樣輕輕的由遠至近推回，會讓淋巴液慢慢回流。

4.最後做手部動作，可握拳、放鬆，反覆約15到20次。

乳癌手術後，患側內、外轉動改善。圖／大林慈濟醫院提供
乳癌手術後，患側內、外轉動改善。圖／大林慈濟醫院提供

2患側內、外轉動改善

1.準備一根棒子，用患部的手從背後握住下半部，舉起另一手往後握住棒子上端，再往前拉來帶動患部的手，可增內轉的角度，維持10到15秒，重複5次。

2.身體靠在牆邊，雙手在身前握住棒子，健側邊的手開始往患側邊推動，患側手會覺得緊繃。在過程中，患側邊的手要夾住腋下來完成推動，持續15秒到30秒，來回5次。

乳癌手術後，患側內、外轉動改善。圖／大林慈濟醫院提供
乳癌手術後，患側內、外轉動改善。圖／大林慈濟醫院提供

3患側頭、肩、上臂的痠麻改善

1.牽拉上斜方肌，例如左側斜方肌，臉要轉向左側，利用右手牽引左後腦勺，往右前方大約45度牽拉，一次15至30秒，重複5回合；右邊上斜方肌則是相反方向牽拉。

2.鬆動上臂神經，以左上肢為例，用右手壓住左肩，將肩膀向後下方、手肘打直、手掌打開向後合併拇指往後；牽拉神經只需要來回輕柔動態活動，約2至3分鐘。

淋巴 乳癌 復健

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