健康主題館／工作環境藏傷肺因子 逾7成高風險者不知

●印表機粉塵、車輛廢氣 都是傷肺因子

●警消、外送員、上班族 為高風險族群

●聯合報調查7成高風險者未檢查肺功能

許多研究顯示，無論室內、室外，充斥印表機粉塵、汽機車廢氣、工廠廢氣、PM2.5懸浮粒子等環境「傷肺因子」瀰漫，不僅易引發肺部急、慢性發炎，還會導致肺功能受損，若受損嚴重，可能連走路、運動、爬樓梯都有困難，甚至失能，只能長期臥床。根據聯合報最新調查發現，有高達七成肺功能正受侵害的高風險族群，不知情況嚴重性。尤以警消人員、外送員、坐印表機旁的上班族等，最常壟罩於傷肺因子的威脅。

當肺部長時間受空汙、汽機車廢氣、粉塵、PM2.5懸浮粒子等傷肺因子侵害，恐造成肺氣腫、肺纖維化等嚴重後果。圖／123RF

X光 不能取代肺功能檢測

台北醫學大學研究發展處研發長暨胸腔內科教授李岡遠指出，想了解肺功能是否受損，最方便、有效率的方法之一就是「肺功能檢測」，與主要可偵測腫瘤、肺部結構是否異常的胸部X光、低劑量肺部電腦斷層檢查（LDCT）不一樣。肺功能檢測，主要是透過肺活量與呼吸道空氣流暢程度，客觀了解肺部健康狀況。

肺功能檢測無侵入性，過程簡單，檢測時間10到30分鐘，結果很快就出來。當肺部長時間受空汙、汽機車廢氣、粉塵、PM2.5懸浮粒子等傷肺因子侵害，易產生慢性阻塞性肺病（COPD）或引起氣喘發作，並造成肺氣腫、肺纖維化等嚴重後果，這些變化中，肺功能下降首當其衝，是重要警訊，接受肺功能檢測，可第一時間掌握肺功能好壞，及早治療，才能避免肺部持續受損。

肺功能衰退 及早治療避惡化

今年5月聯合報健康事業部發起「聯合報健康放大鏡：您了解自己的員工健檢嗎？」調查，透過網路蒐集累計1027份有效調查結果，其中包含住宿餐飲業、美容美髮業、警消、營建工程業、製造業及科技業等29類職業從業人員。發現只有32%的受訪者做過肺功能檢測，其中有參與「職業安全衛生法」明訂高危害工作、職業群的受訪者中，高達72%沒做過肺功能檢測，代表這些人正承受環境傷肺因子傷害卻不自知，等到肺功能受嚴重影響，且體能、行動力大幅滑落了，可能為時已晚。

李岡遠直言，現在許多新興工作，如外送員等，或像警消人員工作環境，都沒有列入高危害工作範圍，也沒要求需將肺功能檢測納入體檢，導致這些族群多半對自己肺功能狀況一無所知，像警消人員，雖然長時間接觸空汙、災難現場粉塵、柴油廢氣的侵襲，卻更要求體能好、活動力佳，一旦肺功能持續衰退，影響打火英雄與人民保母工作表現，對整體社會是一大打擊。

肺功能檢測 醫建議每年一次

李岡遠提醒，20到25歲是一個人的肺功能高峰期，建議25歲時便接受第一次肺功能檢測，即使年過25歲，也應盡快接受肺功能檢測，檢查結果可作為往後基準，之後則可每年做一次肺功能檢測，若將肺功能檢測納入常規健檢、員工健檢，更為理想。若平常進出有傷肺因子的環境，或不得已需要接觸空汙、汽機車廢氣、粉塵、PM2.5懸浮粒子等，建議戴口罩，減少傷肺因子傷害，對肺功能健康可多一層保護。