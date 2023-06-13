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高屏大雨 蔬菜搶收 價格恐上漲

聯合報／ 記者古和純張已亷王慧瑛林海／連線報導
高雄市區昨天雨勢不小，博愛三路人行道出現積水。記者任義宇／攝影
高雄市區昨天雨勢不小，博愛三路人行道出現積水。記者任義宇／攝影

高雄、屏東昨急降雨，農民搶收蔬菜，也擔憂葉菜後續出現水傷。高雄市梓官區農會供銷部主任劉振華指出，若梅雨鋒面來襲降雨量大影響採收，供應量下降，菜價恐有上漲趨勢；高雄市農業局副局長王正一說，葉菜類因降雨水傷供給減量，難免菜價上揚，但只會短期影響，蔬菜復耕菜價就能回穩。

今年梅雨季首波滯留鋒面今報到，各地有短延時強降雨或局部豪雨發生機率，中南部雨勢尤其明顯，周五至周六鋒面在台灣上空，降雨最為明顯。由於全台各地水情持續好轉，旱災中央災害應變中心昨宣布，即日起台中地區水情燈號由黃燈調整為水情正常，台南地區從減量供水橙燈調整為減壓供水黃燈，高雄地區則調整為水情提醒綠燈。相關管制措施可全部解除。

高屏昨雨勢不小，高雄部分道路積水造成交通壅塞，前鎮和祥街、和義街一帶一度積水50公分，住家淹水、家當泡水，居民苦不堪言。

高雄約300公頃蔬菜專區位於梓官區，昨累積雨量高達207.5毫米，農民憂葉菜水傷，一早就忙著搶收，劉振華說，還好昨採收入庫的葉菜類產量正常，水傷也不多。為防止雨災損失，高雄梓官區農會蔬菜集貨場先用真空預冷方式，將搶收蔬菜裝箱送進倉庫冷藏保鮮。

屏東也是雨勢不小，黃姓農民說，若大雨持續濺傷葉菜，恐衝擊產量，出現供不應求，市場價格勢必上漲。

縣府農業處長鄭永裕說，縣內目前以瓜果類為主，受低壓帶影響本周易有短延時強降雨，可能衝擊產量，現值芒果產季，大雨會提高病蟲害風險，不少果農忙著採收，尚未接獲災損消息。

九如鄉農會總幹事龔泰文說，九如瓜果類種植約100公頃，前陣子乾旱缺水，降雨如逢甘霖，但若雨勢持續幾周都很大，瓜果類恐歉收，將上漲到每斤60至70元。

「這幾天下雨，批發市場價格絕對上升。」黃姓農民說，昨降雨集中南部且為蔬菜產區，恐衝擊葉菜產量。

農民 菜價 農會

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