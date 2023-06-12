新民配電變電所斷路器跳脫 板橋7000多戶晚間無預警停電

新北市板橋區晚間8時58分無預警停電，消防單位獲報中正路等近30條路段、7479戶受影響，同時發生數起電梯受困，消防人員出動搶救。台電公司初步了解，是因板橋地區新民配電變電所W360饋線接地過流(LCO)電驛動作，引起斷路器跳脫事故停電。

據了解，新民配電變電所因為斷路器跳脫，在晚間8時許停電，影響路段包括新北市板橋區南雅東路、南雅東、龍泉街、智樂路、環河西路四段、華江一路~華江九路、長江路二段、縣民大道一段、新生街、中正路、南雅南路一段~二段、瑞安街、民生路三段、藝文街、板城路、永翠路、大漢街、藝文二街、藝文一街等一帶。

台電表示，這次停電主因是新民配電變電所W360饋線接地過流(LCO)電驛動作，引起斷路器跳脫事故停電目前已派員搶修中，預計晚間11時能恢復供電。