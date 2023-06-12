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去年國人死於肺癌達1萬多人 醫：腫瘤僅1公分就很可怕

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
楊政達指出，衛福部國健署去年7月起推動高風險對象接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，已找出不少早期肺癌病人。本報資料照片
楊政達指出，衛福部國健署去年7月起推動高風險對象接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，已找出不少早期肺癌病人。本報資料照片

衛福部今公布國人十大死因，癌症連續41年占據首位，癌症中又以肺癌排名第一。台灣肺癌學會理事長、桃園長庚醫院院長楊政達說，國人死於肺癌人數較多，主要是肺癌有別於其他癌症有三大特性，第一、肺癌初期沒有症狀或症狀不明顯，難以早期發現；第二、肺癌容易轉移；第三，部分標靶藥物可有效治療肺癌，但會產生抗藥性，治療不易。

「這就是肺癌腫瘤特性，也是可怕的地方。」楊政達說，肺癌十分容易轉移，即使原發腫瘤僅1、2公分，癌細胞就可能已隨著血液轉移到全身，轉移位置包括，肝臟、骨骼、腎上腺等，加上肺癌初期難以早期發現，往往出現咳嗽不止，就醫檢查時，已是肺癌晚期。

楊政達表示，部分標靶藥物可有效治療肺癌，但會產生抗藥性，這時就是看看有無其他藥物可用，雖然肺癌陸續有新藥問世，卻都沒有健保給付，藥價十分昂貴，一個療程可能需要十多萬元或數十萬元，病人常無法負擔，只能回到傳統的化學治療，讓肝癌仍為國人癌症主要死因，對於肺癌診斷、治療，還需要更多的努力。

以往大家熟知的國病是肝癌，但肝癌死亡人數逐年降低，現在肺癌稱為新國病。楊政達說，由於B型肝炎已有疫苗可以預防，C型肝炎也有好的治療藥物，讓國人死於肝癌的人數逐年減少，但肝癌致病原因十分多元，包括基因、吸菸、肺部傷害、煮菜油煙等多元因素，因此非常難以預防。

楊政達指出，死於肺癌人數多，主要是早期難以發現，衛福部國健署去年7月起推動高風險對象接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，目前實施未達1年，但已找出不少早期肺癌病人，幾年後可望看到肺癌死亡數下降。

肺癌 肝癌 癌症

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