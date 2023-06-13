雨傘老是弄丟有原因！心理專家分析四招「不再忘記把傘帶走」

近日因梅雨和颱風季影響導致天氣不穩，經常出門時都需要備傘。然而有時雨傘暫時放在門外進到店家，離開時卻常常會忘記帶走，搞得又得重新再買一把傘。近來就有日本心理學家分析，為什麼許多人都有這種容易掉傘的行為發生。

日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，根據日本警視廳的統計，2022年日本一共有28萬多起撿到雨傘案件，但相對而言，雨傘報失案件卻只有6226起。產業心裡學者芳賀繫認為，這是因為很多人都覺得反正雨傘便宜，丟了也不心痛，所以不會特別去報案，但成為大家丟失雨傘的原因之一。

除此之外，一時讓傘離身，也是造成雨傘容易被遺忘的因素。像是在搭乘大眾交通工具時，有時會把傘先放置在一旁，接著在車上滑手機等等，造成自己的注意力跑到別的地方。結果下車時，就會因為失去有帶傘的意識，忘記把傘一起拿走。

為了要防範動不動就弄丟雨傘，則有下列四個對策。一是讓傘不離身，例如使用好收納的折疊傘，這樣進到室內也能隨身帶著。二是購買較昂貴一點的傘，強化自己珍惜雨傘的意識，而且如果款式比較特別，即使一時弄丟，要回頭找尋時也比較容易。

而在大眾交通工具裡容易弄丟散的習慣，則可以靠第三點「提早準備下車」來彌補。例如在抵達下車前的一站時，就可以停下手機，開始做好下車的準備。在時間比較有餘裕的狀況下，也比較容易記得要拿雨傘。

第四個方法，則是自己在顯眼之處，像是包包或者筆電之類，貼標籤提醒自己外出時記得拿傘，也可以把拿傘的事告訴朋友，讓大家一起記得互相提醒。而最後這兩個方法，除了雨傘之外，也能用在防止其他東西遺失上，降低東西弄不見的風險。