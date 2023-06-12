豪雨侵襲南部 農民：若持續大雨恐衝擊產量提高售價

屏東今凌晨降下大雷雨，依照中央氣象局顯示，縣內日累積雨量前5名為東港、新園、萬丹、潮州、崁頂等鄉鎮，最大雨量已達186毫米，農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，關注農損通報；黃姓農民說，若大雨持續濺傷葉菜，恐衝擊產量，出現供不應求的現象，市場價格勢必上漲，他提醒，無法預測氣候，預防性工作不能少，不做反而多損失。

農業處長鄭永裕表示，縣內目前以瓜果類種植為主，受低壓帶影響，這周易有短延時強降雨，可能會衝擊產量，出現減產情形，如正值芒果產季，因大雨會提高病蟲害風險，不少果農忙著採收，目前雖尚未接獲災損消息，但會持續與鄉鎮公所一同密切關注，若有通報將全力協助。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，九如鄉瓜果類種植面積約100公頃左右，種類包含茄子、苦瓜、小黃瓜等，目前價格每斤約20至30元不等，而葉菜類則以空心菜、杏菜等為主。

他說，前陣子乾旱缺水，今降下大雨如逢甘霖，但若雨勢持續幾周都很大，陰天沒太陽，瓜果類恐欠收，價格將上漲一倍到每斤60至70元左右，但就今天屏東非連續降雨模式而言，「偶爾停一下，傷害比較小，農民可以趁機趕緊巡視」。

黃姓農民在長治鄉採溫室種植占地1.5公頃的瓜果和短期葉菜類，他表示，今天降雨主要集中在南部，且下雨的地方剛好是蔬菜生產區，恐怕會衝擊葉菜產量，「這幾天下雨，批發市場價格絕對上升」，假如是小農種植面積不大，沒有搭建溫室設施，因氣候受損害程度就很大，「像是今天一陣雨來，即使明天就採收也來不及，就完蛋了」，整體供應量減少，傳統市場就漲價。

他說，為防範梅雨季造成的損害，每年都會在雨季來臨前，提早一個月聘雇小怪手清理溝渠、加固擋土牆，縱使今天降下豪大雨也沒有非常擔心，「溫室不透水、排水又有做好，預防性工作不能少，少了就會多損失」。