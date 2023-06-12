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梅雨季首波滯留鋒明天報到 全台降雨估一路到端午前夕

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今年梅雨季首波滯留鋒明天報到。示意圖。圖／本報資料照片
今年梅雨季首波滯留鋒明天報到。示意圖。圖／本報資料照片

今年梅雨季首波滯留鋒明天報到，各地都有短延時強降雨或局部豪雨發生機率，尤其中南部雨勢明顯。周五至周六，鋒面在台灣上空，降雨最明顯；下周日鋒面漸遠，但緊接而來換受西南風影響，預估雨勢一路持續到下周端午節前夕。

中央氣象局今天傍晚針對9縣市發布豪大雨特報，包括雲林縣、屏東縣及花蓮縣有局部大雨或豪雨；南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣有局部大雨發生的機率。

中央氣象局預報員廖經翔指出，明、後天鋒面在台灣南部至巴士海峽附近一帶建立，中部以北、宜蘭花蓮可能有機會看到陽光露臉，降雨相對趨緩，南部地區則有短暫陣雨或雷雨。

周四鋒面往北邊移動，水氣增多，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。周五至周六，鋒面在台灣上空，影響相對明顯，中南部降雨情況更加持續，其他地區同樣有局部短暫陣雨或雷雨。

18日之後，鋒面逐漸遠離台灣，但仍在北部海面附近，隨之而來又受西南風影響，中南部地區仍有陣雨或雷雨，預估降雨可能持續至下周三。

未來一周溫度，各地普遍低溫25度至26度，高溫30度至32度。

氣象局 嘉義 豪雨

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