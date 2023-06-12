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水情持續好轉 經濟部：水情燈號適時調整

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台南連日降雨挹注各水庫，半個月共進帳2500萬噸，水情暫時回穩。記者周宗禎／翻攝
台南連日降雨挹注各水庫，半個月共進帳2500萬噸，水情暫時回穩。記者周宗禎／翻攝

全台各地水情持續好轉，旱災中央災害應變中心指揮官經濟部長王美花宣布，自6月12日起台中地區水情燈號由減壓供水黃燈調整為水情正常，台南地區水情燈號由減量供水橙燈調整為減壓供水黃燈，高雄地區水情燈號則由減量供水橙燈調整為水情提醒綠燈。

王美花表示，，因應南部地區遭逢30年來最大旱象，經濟部自去年8月16日起即整合相關單位啟動各項防旱整備作業，共召開32次水情會議及59次防旱工作會議，並會同地方政府研商相關抗旱措施，採取水庫出水管控、區域調度、工業節水、民生減壓供水、農業加強灌溉管理、提升再生水及回收水利用等，累計節水調度已達10億噸，相當於5座石門水庫

王美花也說，加上推動2023年穩定南部供水抗旱計畫、移動式淨水設備產水、再生水產能擴大、緊急海淡機組等多元抗旱水源上場，增加抗旱水源達每日25.5萬噸以上，另協助山區及偏遠地區農民以水車取水載運補充灌溉水源。

至於南部民眾關切抗旱水井影響既有民井抽水部分，王美花指出，依鄰近地下水位觀測站監測顯示，於抗旱水井抽取期間水位雖有些微下降，但是停抽及降雨補注後，水位均已恢復至起抽前之水位以上。

王美花表示，目前台中鯉魚潭、德基水庫蓄水率朝向七成以上穩定邁進，曾文水庫蓄水率過去甚至最低到6%，但是現在已經逐漸回升，而高屏溪流量也已經相當穩定，超過每秒20立方公尺以上，經過評估，全台各地區水情持續好轉。因此決定6月12日調整台中、台南、高雄水情燈號。

但王美花也說，考量嘉南灌區二期稻作灌溉用水需求，嘉義及台南地區尚需持續節水，故未來嘉義及台南地區仍將實施減壓供水黃燈措施；另因應全台水情改善及各地區水情燈號調整，旱災中央災害應變中心將自6月12日起撤除，由旱災經濟部災害緊急應變小組接手後續水情應變作業。

抗旱 王美花 石門水庫

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