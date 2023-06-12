快訊

朱學恒「自我告發」性騷擾 鍾沛君記者會落淚批：他仍不知悔改

女議員遭性騷「限今日道歉」...被控名嘴身分曝光 他致歉：無法記起

廣末涼子外遇已婚型男主廚 老公「1舉動」日媒爆準備宣戰

基北北桃1200月票7月上線 機捷14日起開放定期票退票

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
基北北桃1200月票7月1日上路。桃園捷運公司表示，本月14日起將開放定期票、回數票優惠退票。圖／桃捷提供
基北北桃1200月票7月1日上路。桃園捷運公司表示，本月14日起將開放定期票、回數票優惠退票。圖／桃捷提供

基北北桃1200月票將於6月15日開賣，7月1日上路。桃園捷運公司今天表示，本月14日起將開放定期票、回數票優惠退票，受理時間至明年6月30日，建議民眾退票不必急於一時，以免排隊人潮過多耗時費力。

桃捷表示，除A20興南站不受理外，機捷20處車站詢問處皆可申辦定期票及回數票優惠退票；退票時須持身分證件及票卡，退票金額以最後一次搭乘計算，申辦日不影響退費金額，餘額可直接加值於悠遊卡或現金退款；受理的票卡效期限今年1月1日至6月30日新購或續購的定期票及回數票。

桃捷開放2種退票方式，其中，線上申請退票自6月14日至7月15日，民眾可先至線上登錄申請退票，後續將通知至車站領取時間；另擔心退票民眾太多，桃捷公司也會在搭乘人數較多的車站，於每天下午1點到晚間9點開辦駐點櫃台專人服務，加快退票速度。

桃捷表示，為鼓勵線上申請退票節省寶貴時間，將推出抽獎好康，700多項獎品總價值超過20萬元，建議民眾多利用、免出門。

桃捷 身分證 退費

延伸閱讀

公車頻脫班！桃市擬推「轉乘機捷」 民代曝關鍵疑慮

中市境內通勤月票全國最便宜 6月15日起早鳥預售只要199元

桃北北基1200月票漏掉龍潭？ 交通局：第1波有709客運

影／基北北桃1200元月票 侯友宜：我若當選持續補助

相關新聞

基北北桃1200月票7月上線 機捷14日起開放定期票退票

基北北桃1200月票將於6月15日開賣，7月1日上路。桃園捷運公司今天表示，本月14日起將開放定期票、回數票優惠退票，受...

高雄雷雨還沒完？ 彭啟明：明天趨緩 周四周五更劇烈降雨

天氣風險公司總經理彭啟明今天中午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，今天起整個禮拜都會下雨。未來一周會有幾...

台鐵公司化勞工董事名單惹議 產工：反對強暴犯出任

台鐵公司化明年1月掛牌，交通部日前提報行政院董事名單。台灣鐵路產業工會今指出，台灣鐵路企業工會推派3名董事，其中秘書吳長...

通勤月票7月1日上路 王國材：未來公務預算永續辦理

7月1日全國通勤月票措施上路，交通部長王國材中午說，通勤月票原是特別預算，但未來將以公務預算支應、永續辦理。他說，蔡總統...

鄭明典澄清「退休封筆說」、不愛被稱網紅 曝氣象署期許

中央氣象局長鄭明典享有高人氣，確定將於7月退休。有別談起天氣的熱血衝勁，提到退休生活，他一度語塞，「不太會說自己的事」，...

影／太平山道路邊坡坍方持續擴大搶修難 明續休園1天

太平山國家森林遊樂區「宜專一線」道路今上午發生邊坡崩塌，導致雙向通行中斷，機具雖進行搶修，但落石持續滑落，增加搶救難度。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦