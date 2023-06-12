基北北桃1200月票7月上線 機捷14日起開放定期票退票

基北北桃1200月票將於6月15日開賣，7月1日上路。桃園捷運公司今天表示，本月14日起將開放定期票、回數票優惠退票，受理時間至明年6月30日，建議民眾退票不必急於一時，以免排隊人潮過多耗時費力。

桃捷表示，除A20興南站不受理外，機捷20處車站詢問處皆可申辦定期票及回數票優惠退票；退票時須持身分證件及票卡，退票金額以最後一次搭乘計算，申辦日不影響退費金額，餘額可直接加值於悠遊卡或現金退款；受理的票卡效期限今年1月1日至6月30日新購或續購的定期票及回數票。

桃捷開放2種退票方式，其中，線上申請退票自6月14日至7月15日，民眾可先至線上登錄申請退票，後續將通知至車站領取時間；另擔心退票民眾太多，桃捷公司也會在搭乘人數較多的車站，於每天下午1點到晚間9點開辦駐點櫃台專人服務，加快退票速度。

桃捷表示，為鼓勵線上申請退票節省寶貴時間，將推出抽獎好康，700多項獎品總價值超過20萬元，建議民眾多利用、免出門。