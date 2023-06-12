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年輕人自殺率回升到COVID-19前 衛福部歸納原因

中央社／ 台北12日電

據衛福部111年10大死因統計，年輕人及年長者自殺死亡率均回升至COVD-19疫情前，心健司長陳亮妤分析青少年自殺增加原因，可能與家庭因素、網路使用情形、精神共病有關。

衛生福利部統計處今天公布10大死因統計，民國111年死亡人數計20萬8438人，較110年增加2萬4266人、13.2%，主要受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及人口老化影響。

據統計，死亡率為每10萬人口893.8人，增加13.9%；以世界衛生組織（WHO）2000年世界人口結構調整後的標準化死亡率，為每10萬人口443.9人，增加9.5%。

衛福部統計處科長呂淑君簡報指出，癌症已連續41年居10大死因首位，0到14歲、45到64歲、65歲以上高齡者，事故傷害死亡均以跌倒（落）排名第2，須提防幼兒及高齡者跌倒（落）風險。

值得注意是，自殺死亡率雖然排第12名，較前年往後1個名次，但15到24歲及65歲以上自殺死亡率分別為每10萬人10.7人、每10萬人28.4人，均回到COVID-19疫情前的水平，須持續關注年輕族群及年長者自殺問題。

衛福部心理健康司司長陳亮妤會後接受媒體聯訪表示，全球15至24歲年輕族群自殺幅度，自104年起逐漸增加，目前就世界各國數據方面，台灣略低於美國、加拿大、紐西蘭、韓國、日本等國，但與英國相比仍有待加強，且全球均以年輕女性比例高於同年齡層男性。

陳亮妤提到，已知網路使用是增加年輕人自殺的風險因子之一，但究竟是使用了哪些內容，仍有待後續分析，而國際研究也發現，若青少年族群父母離異、家庭糾紛等，可能增加自殺風險，第2則是精神科共病如憂鬱、焦慮、其他飲食疾患等，也會讓自殺意念上升。

自殺防治學會常務理事周煌智告訴中央社記者，雖然目前沒有足夠證據，但推測現在青少年的一些偏差行為，可能是因為家庭問題、酒藥癮如新興毒品等，都會讓青少年誤入歧途，進而產生情緒障礙，一時衝動輕生。

周煌智進一步指出，青少年死前往往有情緒問題，又以憂鬱症最多，然而到底是何原因造成，研判應該是有間接壓力源，就目前所呈現的社會現象，包括家庭暴力、性侵害、毒品、兩性關係等，仍有待分析相關統計數據，才能聚焦。

為了降低年輕族群自殺率，陳亮妤提到，心健司已於3月和全台22縣市開會，建立校園通報至衛生局轉介流程，也與澳洲洽談引進「精神健康急救包」，即教導民眾如何察覺身邊的人心理健康有狀況、正在呼救、又如何予以協助；另會就死因進行分析，預計明年會有更清楚原因與國人報告。

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