廚餘朝事業廢棄物處理 不經家戶 降低非洲豬瘟風險

我國邊境去年10月重啟後，今年旅客攜帶違規豬肉製品入境數量大幅增加，除加強邊境管理外，國內防疫整備部分，禁止199頭以下小型養豬場使用廚餘餵飼豬隻，並要求取得檢核再利用資格的養豬場落實高溫蒸煮。農委會主委陳吉仲表示，讓廚餘朝事業廢棄物處理，可大幅降低非洲豬瘟風險。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第27次會議，針對近期入境旅客違規數量增加、因應端午節連假與暑假期間的各項邊境防範非洲豬瘟強化措施，以及國內防疫整備工作，進行盤點及討論。

陳吉仲說，全台6000家畜牧場中有432家符合廚餘蒸煮畜牧場，環保署每月要求其使用90度高溫蒸煮廚餘1小時，蒸煮後再給畜牧場使用。而199頭以下小型養豬場禁止使用廚餘餵養豬隻，違者將違反動傳法及飼料管理法，會要求各縣市政府加強稽查。

陳吉仲表示，大力推動共同蒸煮，讓一般廢棄物廚餘朝向事業廢棄物。由於民眾違規攜帶或郵包快遞入境的豬肉製品，過去都是以一般廢棄物處理，若朝事業廢棄物處理，可大幅度降低非洲豬瘟。

陳吉仲指出，根據環保署資料統計，432家合格蒸煮畜牧場其中17家為一般廢棄物畜牧場，其他都是事業廢棄物，事業廢棄物來源主要是飯店、餐廳，不會使用不合法豬肉製品。今天會議也決議將這17家對接至事業廢棄物處理，並請環保署共同協助，一般廢棄物廚餘經共同蒸煮處理完後再給畜牧場，將會大幅降低風險。

環保署技監林佐祥表示，與農委會積極推動，希望以後朝畜牧場區外的共同蒸煮來推動，避免家戶處理直接進到養豬場去蒸煮，可降低疫病風險，目前已經有養豬場申請共同蒸煮場，會協助養豬場取得再利用檢核。

針對養豬場違法使用廚餘的查核情況，防檢局長邱垂章表示，目前已查核2068場，查獲違規場數有2場；陳吉仲說，自2021年10月起禁止199頭以下小型養豬場不得使用廚餘餵養豬隻，2021年10月至12月查獲違規數8場、去年27場，今年截至6月有2場，會要求各縣市政府依規定開罰。

另業者擔心使用廚餘將成非洲豬瘟破口，對於不全面禁止原因，陳吉仲說，防守非洲豬瘟有兩大重點，第一是強化邊境管理，第二是落實國內畜牧場安全防治。依照環保署合格蒸煮通過的廚餘是安全的，但若全面禁止所有廚餘不得進入畜牧場，能否執行到位就要打上問號。

陳吉仲說，很多台灣偏遠地區的小規模養豬場仍會使用廚餘餵養豬隻，與其不遵照規定辦理，不如協助飼養場取得再利用檢核，使用合格蒸煮的廚餘，且過程中環保署也會要求加裝相關錄影設備、全程監控。