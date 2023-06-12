屏東縣豪雨特報 台南市、高雄市大雨 慎防雷擊積水

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，高雄市已有局部豪雨發生，今天屏東縣有局部大雨或豪雨，台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。豪雨：屏東縣、恆春半島。大雨：台南市、高雄市。

天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。今天低壓帶影響，南部有陣雨或雷雨，東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，明天滯留鋒面徘徊，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨；今天東南部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。

明天恆春半島及蘭嶼將有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。低壓帶及滯留鋒面影響期間，降雨區域及強度仍有不確定性，請留意氣象局發布的最新資訊。