屏東縣豪雨特報 台南市、高雄市大雨 慎防雷擊積水
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，高雄市已有局部豪雨發生，今天屏東縣有局部大雨或豪雨，台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。豪雨：屏東縣、恆春半島。大雨：台南市、高雄市。
天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。今天低壓帶影響，南部有陣雨或雷雨，東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，明天滯留鋒面徘徊，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨；今天東南部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。
明天恆春半島及蘭嶼將有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。低壓帶及滯留鋒面影響期間，降雨區域及強度仍有不確定性，請留意氣象局發布的最新資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言