通勤月票7月1日上路 王國材：未來公務預算永續辦理

7月1日全國通勤月票措施上路，交通部長王國材中午說，通勤月票原是特別預算，但未來將以公務預算支應、永續辦理。他說，蔡總統和陳院長有提到說，這個政策若能（有助於）2050的淨零碳排，並減輕通勤族負擔，從這個觀點中央就會協助，而且是全國性推動。

王國材中午應立法院交通委員會邀請，到台鐵新烏日站考察，了解軟硬體整備及動線規畫情形。立委何欣純當場提出，要求通勤月票是否能永續辦理，她此言一出，引起參與考察立委林靜儀等的一陣歡呼，連連稱「對啦！」。

王國材說，會啦，是會永續啦。現在是用特別預算執行，未來會用一般公務預算，院長（陳建仁）也同意，最重要是說要推得很成功。通勤月票過去中央是沒有對地方補助在營運方面，都補助在硬體和捷運的建設，這次蔡總統和陳院長有提到說，這個政策若能（有助於）2050的淨零碳排，並減輕通勤族負擔，從這個觀點中央就會協助，而且是全國性推動。

他也說，全國最便宜的票價就在台中，早鳥還優惠100塊，只要199，好像做兩趟就值得了。他會請台鐵局，剛剛委員覺得在通道方面的交通的輸運和疏導還要經過演練，還有包括加值等情況，會加強演練，希望在7月1日正式上路時，不要有太多壅塞，造成困擾。

何欣純說，因為未來會以一般的公務預算永續執行，所以請地方政府安心、放心，與中央一起合作，好好照顧全台的通學、通勤族，不管是減輕負擔或是推動淨零碳排，都鼓勵大家多使用大眾捷運系統。