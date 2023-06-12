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鄭明典澄清「退休封筆說」、不愛被稱網紅 曝氣象署期許

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局長鄭明典將於7月退休。本報資料照片
中央氣象局長鄭明典將於7月退休。本報資料照片

中央氣象局長鄭明典享有高人氣，確定將於7月退休。有別談起天氣的熱血衝勁，提到退休生活，他一度語塞，「不太會說自己的事」，一生從不規畫未來，總隨遇而安，且戰且走。

鄭明典的臉書已經有近19萬人追蹤，他今天也澄清「退休封筆說」，他說，是不談預報，但仍可能分享天氣。不喜歡被封「網紅」，自覺有負面觀感，他的初衷就是分享所愛的氣象資訊。

談到日前接受網路媒體專訪，疑拋出「退休封筆」，他說，標題用詞稍重，他當時受訪是指自己未來不會談「天氣預報」，避免給後進困擾與壓力，但「天氣」未來還是不排除會分享，兩者不同。

回顧任內成就，他又語塞，謙稱「沒有」，他說，他回國任職氣象局時，氣象局正好步入現代化，算是公部門中較早單位，隨著現代化發展，氣象預報進步，也與電腦科技發展有關，「我剛好在預報中心，後來擔任局長，只是時間上巧合」。

對於氣象局升格氣象署的期許，他說，當前氣象局業務幾乎都涉跨域，隨著預報能力進步到一定程度，氣象資訊更全面精確，已不僅只是告知民眾出門是否帶傘，面臨氣候變遷，不能單打獨鬥，要跨域整合環境、水資源、農業、公共衛生等，防災應用要更寬廣，創造資訊更大價值。

氣象局

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