疫後首度查獲馬來西亞違規肉品入境 帶肉粽回台罰20萬元

端午節將至，返鄉入境人潮增加，因新冠疫情趨緩，去年10月國境開放。農委會主委陳吉仲表示，今年旅客攜帶違規豬肉產品入境大幅增加，而自2018年8月起防堵非洲豬瘟入侵以來，除中國大陸、越南和泰國外，馬來西亞也首度查獲違規肉品入境，將加強機場、港口綠線區執法、邊境管制等措施。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第27次會議，針對近期入境旅客違規數量增加、因應端午節連假與暑假期間的各項邊境防範非洲豬瘟強化措施，以及國內防疫整備工作，進行盤點及討論。

陳吉仲報告時指出，近期入境旅客違規攜帶豬肉產品等檢疫物增多，裁罰案件也隨之增加。統計2019至2023年同期旅客攜帶豬肉產品遭罰20萬元案件數，2019年644件、2020年90件、2021年43件、2022年170件，今年截至6月6日有290件，而在棄置箱首度查獲馬來西亞違規蜜汁肉乾1件。

陳吉仲表示，2020至2022年受到新冠肺炎疫情邊境管制影響，但去年10月13日國境開放後，違規裁罰數也隨之增加。常見違規輸入動物產品包含火腿腸、香腸、臘腸、鳳爪、鴨脖和半熟蛋，另隨端午節將屆，近期也查獲多起旅客違規攜帶肉粽入境，被裁罰20萬元的案件。

陳吉仲說，為避免旅客違規攜帶豬肉產品及加強邊境管理，防檢局已會同關務署自4月10日起於各國際機場、港口實施「綠線區加強執法」措施，大陸火腿腸、肉鬆麵包、肉鬆蛋捲等高風險動物產品列入重點稽查項目，防檢局也會視每日各港站執行情況滾動式調整。

應變中心呼籲，違規輸入應施動物檢疫物最重可處7年以下有期徒刑並得併科300萬元罰鍰；旅客自近3年發生非洲豬瘟國家（地區）違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，或自發生非洲豬瘟國家（地區）以郵遞寄送豬肉產品至我國之輸入人，第1次就裁罰20萬元罰鍰，提醒民眾切勿心存僥倖。