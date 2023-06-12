打破茶葉滯銷慘況 南投逾7千斤茶葉封櫃銷陸

近年全球茶葉需求及銷售因疫驟減，疫情結束後，南投縣積極重啟開拓國際市場，成功媒合7825台斤茶葉，今天封櫃將運往中國大陸，縣長許淑華說，外銷裝櫃是疫後媒合銷售的第一步，下個月她將率團訪陸，盼能進一步打開對岸農產市場。

縣府指出，受疫情和兩岸關係影響，不僅中國大陸，全球對台茶葉需求及銷售驟減，南投縣近3年茶葉滯銷，庫存累積已逾上萬公噸，茶農民收入減少，苦不堪言，為協助銷售，疫情趨緩後就與縣農會加強外銷通路，積極開拓農產國際市場。

而在縣府與縣農會串連縣內各級農會、茶商業者等加強對外行銷，前往中國大陸、東南亞等地積極開展國外銷售工作，去年疫情期間協助外銷茶葉1.1萬台斤，今年5月宣布全球疫情結束後，再度成功媒合外銷茶葉計7825台斤，今封櫃啟運。

縣農會總幹事曾明瑞說，南投縣茶葉以高品質及茶文化，聞名於世，茶葉產業也成為縣內重要經濟作物，但茶葉市場近年因全球疫情及兩岸關係緊繃，茶葉需求和銷售受衝擊，許多庫存茶葉無法消化，只能更積極努力打通與國際間銷售通路。

南投縣長許淑華則說，此次外銷裝櫃，為近年勒緊褲帶的縣內茶農帶來實質經濟收益，同時促進農業產業的可持續發展，但這只是疫後媒合銷售的第一步，她下個月將親自率團到大陸，希望能進一步打開大陸農產市場，並為兩岸觀光解凍。