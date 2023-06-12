影／台中機場只剩3條國際定期線 王國材：一年內恢復至14條

立法委員何欣純今天率領立法院交通委員會，邀交通部長王國材和相關單位考察台中機場，王國材表示，疫情前，台中機場有14條國際定期航點，現在剩3個，下月加澳門就恢復到4個，雖然國際民航組織預估疫情後，要到後年才會復甦，他說以中台灣觀光發展觀察，將在一年內恢復14個航點為努力目標。

王國材表示，台中機場二跑道和三航廈都在規劃中，請民航局朝2040年目標規劃，中台灣8縣市觀光資源充沛，中進中出為目標，他說疫情前，台中機場有14個定期航點，現在剩3個，下月加澳門就恢復到4個，雖然國際民航組織預估疫情後，要到後年才會復甦，以中台灣發展觀察，將在一年內恢復14個航點為目標努力。

王國材說，台中機場以前的二岸航點，現在二岸觀光交流有限制，可朝東南亞和東北亞方向調整，港澳下個月恢復，班次可增加，泰國線可思考，台中機場目前東南亞以越南線為主，日韓航線也可討論。

他說捷運台中橘線非常重要，從機場到火車站到霧峰，如果為台中機場發展和聯外道路，這是很重要的捷運，可行性初步已討論，目前送回台中市政府修改，請台中市政府再送上報告，台中捷運藍線目前重點在經費增加，交通部支持推動，在台中橘線開通前，請台中市府交通局請公車先開，例如機場快捷，中進中出部分，民航局和觀光局協助，也可分散桃園機場人潮。

民航局表示，台中機場既有航廈整建工程，從民國108年10月開工，投力經費10.85億元，整建為國內國際共用航廈，並增加空橋到8座，航廈年容量由290萬人次擴充到369萬人次，陸續完成並提供服務，預計今年7月旬完工。

新建聯絡滑行道與停機坪滑行道去年10月開工，預計民國114年1月完工，目前規劃第三航廈，年容量將擴充到500萬人次，因應未來發展。

台中機場在民國108年定期航線有14條，1.1萬架次，載客141萬人，載客率81.4%，受疫情影響，目前定期航線剩3條，今年5月較疫情前，已恢復25%，載客數恢復24%。

立委何欣純，江啟臣、楊瓊櫻、林靜儀等人，今天和台中市副市長王育敏等單位，考察台中機場航廈整建工程及疫後航班增設整備情形及通關、檢疫等動線規劃。

何欣純表示，這次立法院交通委員會到台中機場，距離上一次2017年3月考察，已超過6年，這段期間的台中市變化非常大，其中更遭逢百年大疫、國境封閉，但也正是政府對於機場建設、軟硬體設施加強投資的好時機。

她說從台中機場客運量來看，2019年國際旅客加上國內民眾達282萬人次，但2022年急速萎縮到94萬人次，顯然受到疫情嚴重影響，何欣純表示，民航局在疫後復甦的速度必須再加快。

何欣純等立委表示，台中機場在疫情前原有14條國際航線，目前只剩越南河內、胡志明市、香港3條國際航線，何欣純等人要求中央、地方積極合作，台中機場至少要先回復疫前的日本航線、再開拓更多元的航線。

今年7月開始，台中機場國際航線再添虎航，除規劃越南胡志明市、海防市等定期航線，更將開拓日本名古屋、韓國釜山、濟州、及越南峴港等包機飛航，復飛澳門航線則在上周經民航局核准。

立委江啟臣指出，疫情後國際航班，不論台中定期航線、飛航架次、定期航線班機載客率，恢復率低，目前台中機場國際航線只有3個航點，讓人無奈的感到「三條線」，足以顯見疫後復甦的情況其實並不理想。

江啟臣強調，要有長久且穩定的航班與客源，否則再美再大的航廈，也無法發揮功能，尤其台中機場在出國人次僅次松山機場第二名，行政單位應努力培養願意紮根在中部的航空公司，才能服務中部8縣市700萬的民眾。

江啟臣和楊瓊瓔都表示，「中進中出」是中台灣民眾的需求，也是政府宣示的目標，交通部應透過政策誘因、分流國際觀光客中進中出，而非只有撒幣式的補助。我強烈建議中央政府應該與中台灣治理平台成立「中進中出」專案小組，隨時檢討協調相關推動政策與配套。

此外，台中機場週邊轉運規劃、與高鐵站及火車站的交通接駁及遊覽車停車空間也應一併改善，完整優化旅遊環境，才是迎接觀光客、方便國人進出首要條件。

楊瓊瓔表示，疫後經濟要振興，需從交通做起，台中機場是軍民共用跑道，政府政策才可以解決，機場接駁和遊覽車停放空間等配套，都需討論解決。