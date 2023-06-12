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年輕人與長者自殺死亡率回升 心健司將公布分析報告

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
衛生福利部統計處今公布去年10大死因，其中15至24歲和65歲以上自殺死亡率回到疫情前的水平。本報資料照片
衛生福利部統計處今公布去年10大死因，其中15至24歲和65歲以上自殺死亡率回到疫情前的水平。本報資料照片

衛生福利部統計處今公布去年10大死因並分析自殺死亡情形。統計處科長呂淑君指出，去年自殺排名第12，較前年下降一個名次，但15至24歲和65歲以上自殺死亡率都回到疫情前的水平，分別有264名15到24歲年輕人自殺死亡、1138名65歲以上長者自殺死亡。

衛生福利部心理健康司司長陳亮妤表示，衛福部今年3月與全台22縣市開會，建立校園通報到衛生局的轉介流程，也與澳洲相關單位積極洽談引進「精神急救包」，預計明年提出更詳細的自殺原因分析報告。

去年65歲以上長者自殺死亡率達到每10萬人28.4人，15到24歲自殺死亡率為每10萬人10.7人，分別較前年增加2.9%、12.3%，回到疫情前水平。

陳亮妤表示，全球15至24歲自殺率從2015年開始增加，女性人數多於男性，可能與網路使用、家庭風險、精神共病都有關係。台灣年輕人自殺率優於美國、加拿大、紐西蘭等國，但比英國嚴重。

陳亮妤分析，全球青少年自殺死亡人數增加以青少女較為顯著，原因可能與網路使用、家庭風險、精神共病有關。雖然已知網路使用是增加青少年自殺的風險因子，哪些網路內容與自殺行為有關，仍有待後續分析。國際研究也顯示，父母離異、家庭糾紛等，也會增加青少年自殺風險，憂鬱、焦慮、飲食疾患等因素，也會提升自殺意念。

陳亮妤表示，心健司為了降低年輕族群自殺率，今年3月已與全台22縣市開會，建立校園通報到衛生局轉介的流程。心健司也與澳洲相關單位積極洽談引進「精神急救包」，同時持續進行死因分析，預計明年向國人詳盡報告。

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衛生局 死亡率

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