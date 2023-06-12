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台鐵公司化勞工董事名單惹議 產工：反對強暴犯出任

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵產工表示，反對強暴犯出任勞工董事，要求撤換，並採自願登記由員工直選，設置選舉資格。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
台鐵產工表示，反對強暴犯出任勞工董事，要求撤換，並採自願登記由員工直選，設置選舉資格。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

台鐵公司化明年1月掛牌，交通部日前提報行政院董事名單。台灣鐵路產業工會今指出，台灣鐵路企業工會推派3名董事，其中秘書吳長智曾因強暴猥褻員工遭法院判刑、文宣組長林佑哲私架網站圖利，都曾有重大違失紀錄遭懲；產工要求撤換2人，並採自願登記由員工直選，設置選舉資格。

台灣鐵路產業工會聲明表示，台灣鐵路企業工會推派3名董事出爐後，已有員工開始質疑，台鐵企工未經民主選舉推派勞工董事是否適格，能否履行勞工董事相關職務？或甚其違失紀錄及前科，是否再次重創工會及台鐵形象？

台灣鐵路產業工會指出，台鐵企工推派秘書吳長智、文宣組組長林佑哲、高雄分會理事長霍善屏出任勞工董事，其中吳長智曾因強暴猥褻員工遭法院判刑、林佑哲則私架網站搶票，涉嫌刑法妨害電腦使用罪遭台鐵記大過，2人於在職期間犯案紀錄於網路可稽。

台灣鐵路產業工會質疑，勞工董事職責是參與公司治理，為全體員工發聲，當中除涉及營利開發土地利用，更不乏公司職場性平、性騷防治策略討論，因此要求未有重大違失、判刑前科只是出任董事人選之基本，但台鐵企工卻連基本都無法守住，如何在公司化後守住員工權益？守住台鐵資產不被資方任意買賣使用？

台灣鐵路產業工會表示，台鐵企工勞工董事推派結果極具爭議又無民主程序，以及台鐵公司化後，涉及土地開發利用等營利事項，產工主張工會推派的勞工董事應採自願登記、提出政見並由員工直選產生，且明定「具重大違失紀錄、判刑確定、擔任政府、政黨職位者不得擔任。」以此把關推派過程，由員工充分授權杜絕私相授受、杜絕與資方利益掛勾可能，選出真正能為全體員工發聲的代表。

台灣鐵路產業工會呼籲，6月20日企工本會臨時代表大會討論「台鐵企工推派勞工董事選舉辦法」時提案放入此次三項訴求，一是撤換吳長智、林佑哲；二是曾具重大違失紀錄、懲處，或現擔任政府、政黨有關職位者不得擔任勞工董事；三是秉持基層民主參與，勞工董事應採自願登記由全體員工直選產生。

台鐵公司化 猥褻

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