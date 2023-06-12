快訊

他氣LINE聊天「1功能」超煩又沒禮貌 網一面倒大推：適時句點不打擾

前助理下班遇性騷控被漠視還逼離職 陳其邁：遺憾自責道歉

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！A型這生肖「財運如泉水不斷湧出」

高雄雷雨還沒完？ 彭啟明：明天趨緩 周四周五更劇烈降雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天起整個禮拜都會下雨。未來一周會有幾波降雨，以周四、周五雨勢最明顯。本報資料照片
今天起整個禮拜都會下雨。未來一周會有幾波降雨，以周四、周五雨勢最明顯。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明今天中午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，今天起整個禮拜都會下雨。未來一周會有幾波降雨，以周四、周五雨勢最明顯。這次影響以南部為主，對紓解旱象很有幫助，像高雄、屏東、台南有機會讓水庫回到同期正常水位的標準。但旱澇之間可能翻轉。

至於為何大雨？彭啟明說，颱風遠離引發整個西南季風，低壓帶進入南海，雷雨胞斷斷續續發展移動到陸地上，未來幾天可能達到西南氣流等級。預計像滯留鋒面型態南北擺盪，可能持續到周末，預期周四、周五雨勢最大。中南部將有強降雨和累積降雨，下周慢慢緩和，有機會端午節前進入夏季的型態。

高雄市今天多處積淹水。彭啟明說，這波降雨很像颱風過後帶來的西南氣流，但是颱風距離台灣非常遙遠，但大氣環境帶動起來西南風，所以今天強風軸對準南台灣，帶來下相當大的雨勢。高雄蚵仔寮、屏東東港交界累積雨量大，一小時一兩百毫米，有些地方已經有積淹水情形。

彭啟明說，由於整個低壓帶很大片，有不穩定的對流胞不斷移入。低壓帶會慢慢北上，南北徘徊，有可能北上過程也對中部造成影響。

不過，他說，端午節前鋒面北抬，太平洋高壓有機會西伸過來。現在兩個系統在對峙，目前預測看得出來端午將是很典型的分野，即將進入夏季。端午節的天氣以午後雷陣雨的機會偏高，等太平洋高壓西伸過來會很熱，端午連假的天氣可以期待，但端午節前整周會有劇烈降雨。

未來一周天氣，彭啟明說，西南風預測往北走，整個是大低壓帶，看起來很像鋒面。有可能周四的時候整個上來，強風軸就可能對準中南部，全台也是不穩定的天氣，一直持續到周末，很像滯留鋒面，又像大低壓帶的西南季風。

彭啟明表示，現在台灣在低壓帶裡面，預計周四、周五北抬，還是有變動空間，一直到周六、日都是不穩定的天氣。南部的雨累積最多，嘉義以南要特別注意，雨勢時大時小。明天可能會好一點點，但周四、周五會有比較大的降雨，會有不穩定的對流胞不斷移入。

預期下周一、周二、周三是變化的開始。彭啟明說，下周四有機會太平洋高壓西伸過來，各種預測都是可能性，還是要看滾動式變化。當高壓西伸過來，也代表颱風季將發生，最重要就是夏天報到，6月下旬可以進入典型夏季天氣型態。

彭啟明 端午節

延伸閱讀

台灣西南方「一大坨水氣」 彭啟明：可能影響台灣長達10天

梅雨滯留鋒到慎防強降雨 彭啟明：持續到下個周末

梅雨即將抵達 1張圖看「紫爆」雨區 彭啟明：紓解旱象非常有助益

周日起慎防致災降雨 彭啟明：把好幾個月的缺水1周補完

相關新聞

梅雨滯留鋒明天形成 周四起3天「降雨高峰」暴雨轟全台

高雄今天上午出現致災性降雨，造成多處道路積水情形。中央氣象局預報劉宇其說，未來一周受到低壓帶和滯留鋒面的影響，預計各地天...

大雷雨再狂轟屏東高雄台東1小時 慎防劇烈降雨雷擊

中央氣象局發布屏東縣、高雄市、台東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區...

高雄雷雨還沒完？ 彭啟明：明天趨緩 周四周五更劇烈降雨

天氣風險公司總經理彭啟明今天中午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，今天起整個禮拜都會下雨。未來一周會有幾...

台大醫院急診待床滿到電梯口？醫貼1照片：上百位在等床…院長親曝實際狀況

在台灣將新冠肺炎列入第四類傳染病後，第四波疫情近日出現反撲，上週確診病例平均日增244人、28人病逝，相較前一週暴增40%。

中部以南雷雨一整天 專家指不穩定天氣恐亂端午連假

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，周末期間南海的低壓帶逐漸往巴士海峽到台灣海峽南部一帶延伸，帶動西南季風水氣北上。從今天凌...

十大死因公佈！肺癌穩居頭號殺手 新冠死亡數名列第三

衛生福利部統計處今公布111年國人死因統計結果，惡性腫瘤仍居冠，其次為心臟病，新冠肺炎首度擠進前10，從前一年排名19躍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦