高雄雷雨還沒完？ 彭啟明：明天趨緩 周四周五更劇烈降雨

天氣風險公司總經理彭啟明今天中午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，今天起整個禮拜都會下雨。未來一周會有幾波降雨，以周四、周五雨勢最明顯。這次影響以南部為主，對紓解旱象很有幫助，像高雄、屏東、台南有機會讓水庫回到同期正常水位的標準。但旱澇之間可能翻轉。

至於為何大雨？彭啟明說，颱風遠離引發整個西南季風，低壓帶進入南海，雷雨胞斷斷續續發展移動到陸地上，未來幾天可能達到西南氣流等級。預計像滯留鋒面型態南北擺盪，可能持續到周末，預期周四、周五雨勢最大。中南部將有強降雨和累積降雨，下周慢慢緩和，有機會端午節前進入夏季的型態。

高雄市今天多處積淹水。彭啟明說，這波降雨很像颱風過後帶來的西南氣流，但是颱風距離台灣非常遙遠，但大氣環境帶動起來西南風，所以今天強風軸對準南台灣，帶來下相當大的雨勢。高雄蚵仔寮、屏東東港交界累積雨量大，一小時一兩百毫米，有些地方已經有積淹水情形。

彭啟明說，由於整個低壓帶很大片，有不穩定的對流胞不斷移入。低壓帶會慢慢北上，南北徘徊，有可能北上過程也對中部造成影響。

不過，他說，端午節前鋒面北抬，太平洋高壓有機會西伸過來。現在兩個系統在對峙，目前預測看得出來端午將是很典型的分野，即將進入夏季。端午節的天氣以午後雷陣雨的機會偏高，等太平洋高壓西伸過來會很熱，端午連假的天氣可以期待，但端午節前整周會有劇烈降雨。

未來一周天氣，彭啟明說，西南風預測往北走，整個是大低壓帶，看起來很像鋒面。有可能周四的時候整個上來，強風軸就可能對準中南部，全台也是不穩定的天氣，一直持續到周末，很像滯留鋒面，又像大低壓帶的西南季風。

彭啟明表示，現在台灣在低壓帶裡面，預計周四、周五北抬，還是有變動空間，一直到周六、日都是不穩定的天氣。南部的雨累積最多，嘉義以南要特別注意，雨勢時大時小。明天可能會好一點點，但周四、周五會有比較大的降雨，會有不穩定的對流胞不斷移入。

預期下周一、周二、周三是變化的開始。彭啟明說，下周四有機會太平洋高壓西伸過來，各種預測都是可能性，還是要看滾動式變化。當高壓西伸過來，也代表颱風季將發生，最重要就是夏天報到，6月下旬可以進入典型夏季天氣型態。