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淘寶爆全新詐騙手法！疑內鬼洩個資 買家做錯「1動作」秒被騙錢

香港01／ 亦然 YIRAN／報導
（示意圖／Ingimage）
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網購日漸方便，不少港人也養成了在淘寶網上購買生活用品的習慣，貨品樣式夠多，價格也確實便宜。不過隨著網購變得方便，不法之徒也千方百計試圖「分一杯羹」。有網友在社交媒體表示最近在淘寶購物時，遇到一宗最新的騙案手法，幸好最後力保不失，提醒大家切勿中計！

（示意圖／Ingimage）
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網友在Facebook群組「淘寶高興share」上分享近日遇到騙案的經歷，他稱最近自己在淘寶上購買了一件產品，價值人民幣12元。就在下單后，有人自稱「中通快遞公司」致電他，也能正確地讀出他的運單號碼。聲稱他的貨品在運送期間丟失，所以會賠償人民幣80元，另外再加12元貨品價格，合共92元。

事主所以提供了自己的微信，對方要求他根據微信上的指引操作，引導了他前往「一個大陸知名的保險公司理賠的頁面」，然後說該處有一個紅包選項，只需點選即可。但事主的微信頁面上沒有該選項，對方便回復他操作錯誤，要求他「掃一個QR Code」。事主當下就肯定對方是騙子，所以立即中止與騙徒的對話，並在Google上找到了很多類似名義的騙案。如果事主真的掃了QR Code，對方就可以從手機提取銀行、支付寶、微信和關聯的信用卡上的所有錢。幸好沒有受騙的事主就提醒各位淘友騙子無處不在，要加倍小心。如果快遞寄失貨件，也只會賠償給賣家，並不會直接聯絡買家，買家只需在收不到貨時申請退款即可。

（示意圖／Ingimage）
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網友看到事主的遭遇后就大讚他聰明，「很好的分享這個容易上當的」、「哇，好害怕啊，謝謝提點」、「會主動打給你說賠給你都不對勁了，不過也好運你醒」。但同時也對騙徒掌握買家的「運單號碼」一事感到心驚驚，更懷疑淘寶有內姦洩露了他的個人資料，表示「建議你通知淘寶客服小蜜或通知香港淘寶客服，涉及那張運單的訂單，懷疑是過程中洩漏你的電話及購買資料，叫淘寶留意一下是不是有不誠實賣家/不誠實物流」、「有可能是快遞公司裡面的內姦，或者是賣家根本就沒發貨」、「正常大陸快遞怎麼會有你電話？商家寄件都是用集運資料」、「快遞公司內奸詐騙！防不勝防」，提醒大家要小心為上。

延伸閱讀：

電騙新招|訛稱通訊局問問題拿個人資料聰明內地女即削減線避騙

警破16騙案涉款350萬拘18人　有騙徒扮低匯率兌人民幣收錢不兌錢

文章授權轉載自《香港01》

淘寶 網購 詐騙

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