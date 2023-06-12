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北市7件飲冰品驗出腸桿菌超標 清原芋圓、頂呱呱上榜

中央社／ 台北12日電
台北市衛生局12日公布飲冰品及配料抽驗結果，81件產品中有22件初驗不合格，其中7件複驗時仍不合格，皆驗出腸桿菌科超標，包含清原芋圓台北天津店的茉香綠茶。（台北市衛生局提供） 中央社
台北市衛生局12日公布飲冰品及配料抽驗結果，81件產品中有22件初驗不合格，其中7件複驗時仍不合格，皆驗出腸桿菌科超標，包含清原芋圓台北天津店的茉香綠茶。（台北市衛生局提供） 中央社

台北市衛生局今天公布飲冰品及配料抽驗結果，81件產品中有22件初驗不合格，其中7件複驗時仍不合格，包含覺旅咖啡的蘋果野莓冰沙、頂呱呱的紅茶雪泥等，皆是腸桿菌科超標。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，炎炎夏日是手搖飲冰品的消費旺季，為維護消費者食用衛生安全及品質，繼5月份公布第1波共134件散裝飲冰品及配料抽驗結果後，今天再公布第2波抽驗結果。

衛生局指出，此次共抽驗81件現場調製的產品，包含26件冰品、10件食用冰塊、34件飲料及11件配料，其中22件飲冰品初驗結果不符規定，經通知業者限期改善後，複驗仍有7件不合格，不合格率8.6%。

根據抽驗結果名冊，7件產品皆驗出腸桿菌科超標，其中2件為覺旅咖啡陽光店的蘋果野莓冰沙及巧克力香蕉冰沙，另外5件分別為頂呱呱忠孝敦化旗艦店的紅茶雪泥、吉龍糖石牌店的阿里山青茶、肉多多火鍋台北重慶南店的北海道牛奶風味冰淇淋、珊瑚橘的原山青茶、清原芋圓台北天津店的茉香綠茶。

衛生局指出，腸桿菌科不僅被視為監測水及食品的衛生指標，也是製程有無衛生缺失的重要依據，超標就代表食品在製作過程中可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳，過高的腸桿菌科更會影響食品品質並減少保存期限。

衛生局提醒，業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，從業人員也要重視個人衛生、落實手部清潔，同時注意冰箱儲存溫度，適時冰存未使用的食材，並定期更換製冰機或飲水機濾心，以確保消費者權益。

衛生局 冰品

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