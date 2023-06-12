上班族崩潰！本周六再迎「補班補課日」：今年的補班地獄將結束
本周六（17日）為補班補課日，為了迎接22日開始的端午節4連休，23日為調整放假，大部分的上班族都必須補班，另外補班日郵局、農會、銀行也都會營業。
依照行政院人事處公佈，6月22日（四）-6月23日（五）為端午連假，其中6月23日調整放假，於6月17日(六)補行上班，銀行、郵局、農會也適用勞基法，當天也都會開門，營業時間與平日相同。
2023年行政院人事處公佈的補班日共有6天，過了這次的端午節連假後，再來的補班日為國慶連假，10月9日調整放假，於9月23日(六)補行上班，今天的補班地獄也將結束。
由於今年民眾抱怨補班高達6天不堪負荷，行政院5月25日拍板調整彈性連假補班原則，明年連假剩下4個，分別是元旦、春節、清明節、端午節，只需要彈性補班1天即可。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言