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上班族崩潰！本周六再迎「補班補課日」：今年的補班地獄將結束

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族本周六要補班。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
上班族本周六要補班。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

本周六（17日）為補班補課日，為了迎接22日開始的端午節4連休，23日為調整放假，大部分的上班族都必須補班，另外補班日郵局、農會、銀行也都會營業。

依照行政院人事處公佈，6月22日（四）-6月23日（五）為端午連假，其中6月23日調整放假，於6月17日(六)補行上班，銀行、郵局、農會也適用勞基法，當天也都會開門，營業時間與平日相同。

2023年行政院人事處公佈的補班日共有6天，過了這次的端午節連假後，再來的補班日為國慶連假，10月9日調整放假，於9月23日(六)補行上班，今天的補班地獄也將結束。

由於今年民眾抱怨補班高達6天不堪負荷，行政院5月25日拍板調整彈性連假補班原則，明年連假剩下4個，分別是元旦、春節、清明節、端午節，只需要彈性補班1天即可。

補班日 上班族

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