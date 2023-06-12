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梅雨滯留鋒明天形成 周四起3天「降雨高峰」暴雨轟全台

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周受到低壓帶和滯留鋒面的影響，預計各地天氣相當不穩定，容易發生短延時強降雨，有大雨或豪雨情形。本報資料照片
未來一周受到低壓帶和滯留鋒面的影響，預計各地天氣相當不穩定，容易發生短延時強降雨，有大雨或豪雨情形。本報資料照片

高雄今天上午出現致災性降雨，造成多處道路積水情形。中央氣象局預報劉宇其說，未來一周受到低壓帶和滯留鋒面的影響，預計各地天氣相當不穩定，容易發生短延時強降雨，有大雨或豪雨情形。今天還是低壓帶的環境，明天、周三稍微趨緩，但周四、周五、周六是降雨高峰，提醒民眾做好防汛工作。

今天開始低壓帶影響，南部雨勢已經逐漸明顯，劉宇其說，目前南部外海對流雲系發展旺盛，一直影響到高雄、屏東一帶，氣象局已針對高屏發布豪雨特報。其他地方也有零散的對流發展，今天會有短暫陣雨或雷雨的現象，天氣相當不穩定。

劉宇其說，高雄、屏東的降雨今天上半天還是持續，降雨比較明顯，到了下午雨勢逐漸往屏東、恆春半島南移，還是降雨熱區。

劉宇其表示，台灣在大低壓帶當中，所以天氣相當不穩定。明天開始低壓帶逐漸有滯留鋒形成，周二、周三將比較偏向南部或巴士海峽的情形，因此影響比較大的地方還是南部為主。

他說，滯留鋒將影響台灣到周六，尤其周四開始滯留鋒將逐漸北移往台灣方向，所以降雨從周四開始有比較往北擴展的情形。

劉宇其說，今天算是雨勢比較明顯的時間，明天、周三鋒面在巴士海峽，降雨會以南部居多，會有陣雨、雷雨現象。

但劉宇其表示，周四滯留鋒往北調整，又有一波水氣由南往北逐漸北上，到周五、周六預計是降雨高峰，各地雨勢都是相當明顯。

他說，整體要等到周日鋒面逐漸遠離，西南風開始影響的時候，有機會趨緩，但還是要提醒，西南風帶來相當多的水氣，迎風面的中南部還是相當不穩定。

今天還是低壓帶的環境，明天、周三稍微趨緩，但周四、周五、周六是降雨高峰。圖／氣象局提供
今天還是低壓帶的環境，明天、周三稍微趨緩，但周四、周五、周六是降雨高峰。圖／氣象局提供

屏東 氣象局

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