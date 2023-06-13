常喝這6款消暑飲品恐患尿路結石 醫生揭成因：1類人要注意

炎炎夏日乾杯凍飲消暑又解渴，可是要小心！臺灣泌尿科醫生指罹患結石的成份以草酸鈣為主，其中有6種飲料含「高草酸」，容易引起尿路結石，但他指主因並非飲用過多這些飲料，而是「水份攝取太少」，建議大家要培養定時補充水份習慣。

尿路結石的結石成份以草酸鈣為主，因此要注意減少草酸攝取。（示意圖／Ingimage）

臺灣泌尿科醫生陳鈺昕指出，臺灣約有10至15%市民有尿路結石問題，而結石成份又以草酸鈣為主，因此要注意減少草酸攝取，如愛喝飲料的人要加倍留意。

6種「高草酸」飲料：

1 .茶類

2 .咖啡

3 .小紅莓汁

愛喝茶類、咖啡及可樂等碳酸飲料的人，要留意多攝取水份防止尿路結石。（示意圖／Ingimage）

4 .可樂等碳酸飲料

5 .啤酒

6.可可

陳醫生續稱，市民引起尿路結石主因，並不是飲用過多這類飲料，而是「水份攝取量太少」。他指出，不少病人1天連1000毫升的水都喝不夠，惟每天飲水目標成人建議攝取為2000毫升以上。他又說，若長時間在空調辦公室工作的上班族，可以設置定時提醒自己喝水，培養好定時補充水份習慣。

引起尿路結石主因，並不是飲用過多這類飲料，而是「水份攝取量太少」。（示意圖／Ingimage）

陳醫生提醒，尿路結石可通過日常飲食與飲水習慣來減慢形成，但若已經明顯感受到疼痛等癥狀，單靠改變飲食飲水等生活習慣是無法讓結石自行消失，還是要儘快前往泌尿科尋求專業協助。

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文章授權轉載自《香港01》