大雷雨再狂轟屏東高雄台東1小時 慎防劇烈降雨雷擊
中央氣象局發布屏東縣、高雄市、台東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。大雷雨即時訊息示警區域：
高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、鳥松區。
屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉。
台東縣：達仁鄉。
路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。
氣象局說，今天天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。低壓帶影響，南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。氣溫方面，不下雨時仍然悶熱，各地高溫預測約28至32度；至於低溫約25至27度。
今天東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。低壓帶及滯留鋒面影響期間，降雨區域及強度仍有不確定性，留意氣象局發布的最新資訊。
明天至周六滯留鋒面在台灣附近徘徊；明天、周三中南部地區水氣多、降雨時間較長，有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。
周四鋒面南移至巴士海峽，雨勢稍為趨緩，但南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。
周五、周六鋒面再度北移至台灣附近，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地須留意短延時強降雨現象發生。
周日雖然鋒面逐漸遠離，但西南風增強，各地天氣仍不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨、降雨較為持續，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。
19日至21日西南風影響，且水氣更為增加，西半部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。
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