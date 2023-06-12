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中部以南雷雨一整天 專家指不穩定天氣恐亂端午連假

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
迎風面中部、南部一整天均為有陣雨或雷雨的天氣，並且有局部較大雨勢以及短時強降雨發生機會。本報資料照片
迎風面中部、南部一整天均為有陣雨或雷雨的天氣，並且有局部較大雨勢以及短時強降雨發生機會。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，周末期間南海的低壓帶逐漸往巴士海峽到台灣海峽南部一帶延伸，帶動西南季風水氣北上。從今天凌晨開始，迎風面的雲林以南沿海地區陸續降雨，局部單點的雨量不小。

高雄的小港、大寮以及屏東的萬丹、東港等地從凌晨到早上6時的累積雨量已經60-70毫米，氣象局也針對嘉義以南地區發布大雨特報，中部以南要特別注意降雨狀況。

吳聖宇說，由預報資料來看，今天開始一直到周三低壓帶延伸到台灣附近，逐漸形成滯留鋒面的型態。其中，陸續會有低壓擾動系統通過台灣上空。鋒面南側較強的西南季風強風軸，雖然主要是通過巴士海峽，但是其邊緣仍會影響中南部地區，帶來較多的水氣。迎風面中部、南部一整天均為有陣雨或雷雨的天氣，並且有局部較大雨勢以及短時強降雨發生機會。

他說，其他地方則是短暫陣雨或雷雨，但是配合白天熱力作用發展的熱對流系統，同樣會有比較大的降雨出現的可能性。各地天氣都不穩定，提醒大家外出要多留意，避免前往危險的區域活動。

吳聖宇說，原本預期周四可能會因為鋒面南壓讓降雨有短暫空檔，但是最新的預報資料，看起來這個空檔可能會變得短暫而且不明顯。很快就會隨著太平洋高壓邊緣向西推進，鋒面快速北抬經過台灣上空再移動到台灣北方海面，西南季風較為明顯的部分也跟著來到台灣附近。

吳聖宇表示，周四白天開始一直到周五、周六，西半部地區普遍有陣雨或雷雨，苗栗以南地區降雨仍是會相對比較明顯，可能有局部大雨甚至豪雨出現的機會。東半部地區也會有短暫陣雨或雷雨，同樣要留意局部大雨出現的情況。

他說，一直要等到周日，鋒面持續往北來到長江流域附近，西南風較強的部份跟著往大陸內陸移動，台灣附近進入太平洋高壓邊緣，降雨才會比較明顯的趨於緩和。

不過，吳聖宇表示，仍是屬於西南風環境，因此迎風面的中南部地區仍可能有局部短暫陣雨或雷雨出現。白天配合熱力作用，陸地上的熱對流發展還是會比較旺盛，出現局部較大雨勢的機會仍然偏高。這種不穩定的天氣型態，看起來將會持續到端午節連續假期前後。因為是第二周的預報，仍可能有變動性，需要持續觀察。

迎風面中部、南部一整天均為有陣雨或雷雨的天氣，並且有局部較大雨勢以及短時強降雨發生機會。本報資料照片
迎風面中部、南部一整天均為有陣雨或雷雨的天氣，並且有局部較大雨勢以及短時強降雨發生機會。本報資料照片

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