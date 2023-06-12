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低壓帶影響南部 鄭明典：未來1周季風氣流南北微幅振盪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
低層大氣平均氣流線分析，底色代表風速，藍色示弱風，暖色系是強風。季風氣流通過台灣南方海面到菲律賓北部，季風氣流北側有風切產生的低壓帶（小紅圈）。圖／取自鄭明典臉書
低層大氣平均氣流線分析，底色代表風速，藍色示弱風，暖色系是強風。季風氣流通過台灣南方海面到菲律賓北部，季風氣流北側有風切產生的低壓帶（小紅圈）。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局鄭明典在臉書PO出低層大氣平均氣流線分析圖，他說，西南季風可以直接穿越中南半島，這是中南半島雨季的特徵。季風氣流通過台灣南方海面到菲律賓北部，季風氣流北側有風切產生的低壓帶，目前台灣南部就是受到低壓帶內對流系統的影響。

鄭明典表示，未來一周，氣象局的數值模式並未顯示季風氣流會明顯北抬，僅南北微幅振盪，然後減弱。

氣象局說，今天天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。低壓帶影響，南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。氣溫方面，不下雨時仍然悶熱，各地高溫預測約28至32度；至於低溫約25至27度。

今天東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。低壓帶及滯留鋒面影響期間，降雨區域及強度仍有不確定性，留意氣象局發布的最新資訊。

明天至周六滯留鋒面在台灣附近徘徊；明天、周三中南部地區水氣多、降雨時間較長，有陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

周四鋒面南移至巴士海峽，雨勢稍為趨緩，但南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

周五、周六鋒面再度北移至台灣附近，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地須留意短延時強降雨現象發生。

周日雖然鋒面逐漸遠離，但西南風增強，各地天氣仍不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨、降雨較為持續，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

19日至21日西南風影響，且水氣更為增加，西半部地區有陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局 鄭明典

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