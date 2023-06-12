台灣西南方「一大坨水氣」 彭啟明：可能影響台灣長達10天

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，台灣西南方一大坨水氣，將可能持續影響台灣7-10天，南部民眾多留意。

他說，低壓帶配合西南季風北上，雲林以南降雨開始，局部雨勢不小，高雄與屏東地區累積雨量已達60-70毫米，嘉義以南已發布大雨特報，注意降雨情況。

今天開始，低壓帶接近台灣，形成滯留鋒面。彭啟明說，中南部面對強西南季風軸影響，陣雨或雷雨機會大，部分地區可能有較大雨勢及短時強降雨。

彭啟明表示，周四可能有短暫的降雨空檔，但最新預報顯示空檔可能較短暫。鋒面快速北抬，周四到周六西半部普遍有陣雨或雷雨，中南部可能有大雨至豪雨。

他說，周日鋒面移至長江流域，降雨將趨緩。然而仍在西南風環境下，中南部迎風面可能有短暫陣雨或雷雨，配合熱力作用，局部較大雨勢機會偏高。

彭啟明說，不穩定天氣將持續至端午節前後，繼續關注最新天氣預報，安排活動時特別留意。